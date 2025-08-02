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Украина. Первая лига
02 августа 2025, 14:27 | Обновлено 02 августа 2025, 14:28
138
0

Ворскла и Феникс-Мариуполь в Полтаве проводят матч Первой лиги

Поединок начнется в 14:45

02 августа 2025, 14:27 | Обновлено 02 августа 2025, 14:28
138
0
Ворскла и Феникс-Мариуполь в Полтаве проводят матч Первой лиги
ФК Ворскла

В субботу, 2 августа, продолжится игровая программа 1-го тура Первой лиги. Полтавская «Ворскла» на своем поле примет «Феникс-Мариуполь».

В прошлом сезоне «Ворскла» выступала в УПД и заняла в турнирной таблице 13 место. В переходных матчах с ФК «Кудровка» дело дошло до серии пенальти, в которой «Ворскла» уступила. Команду покинула значительное количество игроков. Так что в Первой лиге будет выступать новая команда.

«Феникс- Мариуполь» прошлый сезон завершил на 13 месте. От зоны переходных матчей команду отделили два очка. В межсезонье команда получила усиление и неплохо проявила себя в контрольных матчах.

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского. Начало матча в 14:45. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Феникс-Мариуполь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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