Ворскла и Феникс-Мариуполь в Полтаве проводят матч Первой лиги

В субботу, 2 августа, продолжится игровая программа 1-го тура Первой лиги. Полтавская «Ворскла» на своем поле примет «Феникс-Мариуполь».

В прошлом сезоне «Ворскла» выступала в УПД и заняла в турнирной таблице 13 место. В переходных матчах с ФК «Кудровка» дело дошло до серии пенальти, в которой «Ворскла» уступила. Команду покинула значительное количество игроков. Так что в Первой лиге будет выступать новая команда.

«Феникс- Мариуполь» прошлый сезон завершил на 13 месте. От зоны переходных матчей команду отделили два очка. В межсезонье команда получила усиление и неплохо проявила себя в контрольных матчах.

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского. Начало матча в 14:45. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.