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  4. Яков КИНАРЕЙКИН: «Казалось, что я нехорошо поступаю с Карпатами»
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 11:56 |
179
0

Яков КИНАРЕЙКИН: «Казалось, что я нехорошо поступаю с Карпатами»

Голкипер пояснил, почему решил сменить клубную прописку

02 августа 2025, 11:56 |
179
0
Яков КИНАРЕЙКИН: «Казалось, что я нехорошо поступаю с Карпатами»
ФК Вильярреал. Яков Кинарейкин

Украинский голкипер Яков Кинарейкин рассказал подробности своего трансфера из львовских «Карпат» в испанский «Вильярреал». Голкипер признался, что не хотел подставлять «львов» перед стартом УПЛ.

«Да, я разговаривал и с Лупашком, и с Русолом. Я им очень благодарен, потому что они меня поддерживали в тот момент. У меня чувствовался внутренний диссонанс. Казалось, что я нехорошо поступаю с «Карпатами»: пошел внезапно, когда на меня рассчитывали.

Владислав Викторович меня успокоил. Сказал, что не нужно волноваться, что я должен воспользоваться этим шансом и что он будет очень рад, если я попаду в Испанию.

Мы с ним общались почти ежедневно в те пять дней, когда продолжались переговоры с испанцами. Я очень признателен ему за эту поддержку. Потому что на душе действительно, как кошки скребли, но я очень хотел попробовать поиграть в Европе, это большой шанс. Но с другой – я основной вратарь, долго до этого шел, чувствовал себя счастливым в «Карпатах».

Я сам удивился, что в итоге решился на этот шаг. Но очень ценю поддержку, которую получил во Львове.

Я думал, что начну сезон в «Карпатах». Мне было очень хорошо – до появления испанского варианта я даже не думал покидать команду, но поиграть в топ-5 чемпионатах – это то, чего я всегда хотел. Других конкретных предложений не поступало. Поэтому выбирал между тем, чтобы остаться в «Карпатах» или перейти в «Вильярреал», – сказал Кинарейкин.

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Яков Кинарейкин Вильярреал Карпаты Львов трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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