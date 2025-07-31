Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Хороший бизнес». Карпаты рассказали о трансфере игрока в Ла Лигу
Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 19:50 | Обновлено 31 июля 2025, 20:22
1121
0

«Хороший бизнес». Карпаты рассказали о трансфере игрока в Ла Лигу

Русол доволен переходом Кинарейкина в Вильярреал

31 июля 2025, 19:50 | Обновлено 31 июля 2025, 20:22
1121
0
«Хороший бизнес». Карпаты рассказали о трансфере игрока в Ла Лигу
ФК Карпаты. Андрей Русол

Генеральный директор Карпат Андрей Русол рассказал о том, как вратарь Яков Кинарейкин этим летом перебрался в состав испанского Вильярреала, хотя наставник Владислав Лупашко планировал сделать игрока первым номером.

«ФК Карпаты, получив предложение от Вильярреала, не мог влиять на ситуацию с переходом Якова. В контракте игрока была прописана определенная сумма отступных. Получив предложение с этой суммой, мы не могли повлиять на ситуацию и вынуждены были его отпускать. Такова была договоренность клуба с игроком при заключении контракта. Мы радовались этому переходу, ведь такое приглашение могло быть в жизни только один раз. Мы радовались, ведь своим трудом помогли Якову получить это предложение и предоставили возможность показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

Кейс Кинарейкина является хорошим бизнесом для Карпат. И это не вопрос цифр. Эта история показательна для наших молодых вратарей, ведь они увидели, что из Карпат они могут попасть в большой клуб. Мы радуемся вместе с Яковом, ведь не все наши клубы могут отдавать игроков в такие именитые команды», – сказал Русол.

По теме:
Вот и все! Романо дал важное обновление по трансферу Забарного в ПСЖ
Манчестер Юнайтед нацелен на центрфорварда. Назван трансферный приоритет
Осимхен во второй раз стал самым дорогим трансфером среди нигерийцев
Карпаты Львов Вильярреал Яков Кинарейкин Андрей Русол трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Футбол | 31 июля 2025, 12:00 15
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Хочется верить в чудо, но почему-то не верится абсолютно

ВИДЕО. Суперначало. Полесье забило быстрый гол в ворота Санта-Коломы
Футбол | 31 июля 2025, 19:15 0
ВИДЕО. Суперначало. Полесье забило быстрый гол в ворота Санта-Коломы
ВИДЕО. Суперначало. Полесье забило быстрый гол в ворота Санта-Коломы

Подопечные Руслана Ротаня повели в счете

Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Футбол | 30.07.2025, 23:38
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Футбол | 30.07.2025, 23:11
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Футбол | 31.07.2025, 11:36
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 6
Футбол
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
30.07.2025, 04:45 1
Бокс
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
30.07.2025, 02:14 6
Футбол
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 7
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
30.07.2025, 00:02
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем