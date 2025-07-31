«Хороший бизнес». Карпаты рассказали о трансфере игрока в Ла Лигу

Генеральный директор Карпат Андрей Русол рассказал о том, как вратарь Яков Кинарейкин этим летом перебрался в состав испанского Вильярреала, хотя наставник Владислав Лупашко планировал сделать игрока первым номером.

«ФК Карпаты, получив предложение от Вильярреала, не мог влиять на ситуацию с переходом Якова. В контракте игрока была прописана определенная сумма отступных. Получив предложение с этой суммой, мы не могли повлиять на ситуацию и вынуждены были его отпускать. Такова была договоренность клуба с игроком при заключении контракта. Мы радовались этому переходу, ведь такое приглашение могло быть в жизни только один раз. Мы радовались, ведь своим трудом помогли Якову получить это предложение и предоставили возможность показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

Кейс Кинарейкина является хорошим бизнесом для Карпат. И это не вопрос цифр. Эта история показательна для наших молодых вратарей, ведь они увидели, что из Карпат они могут попасть в большой клуб. Мы радуемся вместе с Яковом, ведь не все наши клубы могут отдавать игроков в такие именитые команды», – сказал Русол.