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  4. Милнер сменил игровой номер в честь Диогу Жоты
Англия
02 августа 2025, 11:35 | Обновлено 02 августа 2025, 11:53
182
0

Милнер сменил игровой номер в честь Диогу Жоты

В предстоящем сезоне хавбек будет носить 20 номер

02 августа 2025, 11:35 | Обновлено 02 августа 2025, 11:53
182
0
Милнер сменил игровой номер в честь Диогу Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Английский полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер сменил свой игровой номер. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

38-летний футболист предстоящий сезон проведет под 20-м номером, который он взял в честь погибшего в ДТП нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты, с которым провел несколько лет своей карьеры.

«Я хотел сделать это в знак уважения и, конечно же, отдать дань уважения Диогу Жота. Он был невероятным игроком. Мне посчастливилось играть с ним. Он также был прекрасным другом. Будет честью играть под его номером в этом сезоне в Премьер-лиге», – сказал Милнер.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ обратился к «Трабзонспору», чтобы подписать украинского футболиста.

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Джеймс Милнер Диогу Жота Ливерпуль Брайтон игровой номер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Брайтон
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