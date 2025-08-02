Милнер сменил игровой номер в честь Диогу Жоты
В предстоящем сезоне хавбек будет носить 20 номер
Английский полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер сменил свой игровой номер. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
38-летний футболист предстоящий сезон проведет под 20-м номером, который он взял в честь погибшего в ДТП нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты, с которым провел несколько лет своей карьеры.
«Я хотел сделать это в знак уважения и, конечно же, отдать дань уважения Диогу Жота. Он был невероятным игроком. Мне посчастливилось играть с ним. Он также был прекрасным другом. Будет честью играть под его номером в этом сезоне в Премьер-лиге», – сказал Милнер.
Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ обратился к «Трабзонспору», чтобы подписать украинского футболиста.
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