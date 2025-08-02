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  4. Кирилл ПРОКОПЧУК: «Победа на старте придаст еще больше уверенности»
Украина. Первая лига
02 августа 2025, 11:09 |
124
0

Кирилл ПРОКОПЧУК: «Победа на старте придаст еще больше уверенности»

Центральный защитник «Буковины» поделился ожиданиями от старта чемпионата

02 августа 2025, 11:09 |
124
0
Кирилл ПРОКОПЧУК: «Победа на старте придаст еще больше уверенности»
ФК Буковина. Кирилл Прокопчук

В субботу, 2 августа, «Буковина» начнет сезон в Первой лиге. В поединке 1-го тура команда на выезде сыграет с «Ингульцом». Защитник «Буковины» Кирилл Прокопчук рассказал о готовности команды к старту чемпионата.

– Кирилл, заключительные тренировки перед стартом сезона «Буковина» проводит в Александрии – городе, где ты выступал за молодежную команду и делал первые шаги во взрослом футболе. Как тебе сейчас работается и какие воспоминания вызывает возвращение в этот город?

– Очень приятные воспоминания. Это был хороший этап в моей карьере. Я провел здесь пять лет, начиная с команд U-19 и U-21, и в конце концов попал в первую команду. Хотя я не получил там много игрового времени, но получил очень ценный опыт. Поэтому эмоции только положительные. Помню свою первую тренировку на этом поле в Александрии почти десять лет назад. Кое-что изменилось, но воспоминания остались великолепные.

– Поделись впечатлениями после тренировки. Как прошла работа, учитывая, что команда сразу после длительной дороги вышла на поле?

– Конечно, после дороги тренироваться всегда тяжело. Но я хочу поблагодарить руководство за то, что мы приехали за два дня до матча. Это позволит нам готовиться в комфортных условиях, на качественных полях. Так что все хорошо, команда подходит к первой игре чемпионата в отличном настроении. Все с нетерпением ждут стартового свистка завтрашнего матча, хочется как можно быстрее выйти на поле.

– Позади более месяца тренировочных сборов и ряд контрольных матчей. Как оценишь готовность команды к новому сезону?

– Считаю, что наша готовность на хорошем уровне. Мы провели качественные сборы, выдержали все серьезные нагрузки. Конечно, окончательную оценку даст тренерский штаб, но, по моему мнению, команда подходит к старту сезона в хорошем физическом и психологическом состоянии. Думаю, результаты двух последних спаррингов не повлияют на нашу уверенность. Мы понимаем, что «Ингулец» – сильный соперник, игравший в Премьер-лиге, поэтому никакой недооценки с нашей стороны не будет. Как говорится: мы всех уважаем, но никого не боимся.

– В межсезонье у тебя появились новые партнеры по линии обороны. Насколько удалось наладить с ними взаимодействие?

– С каждой тренировкой лучше понимаем друг друга, лучше взаимодействуем. Все новички нашего клуба – квалифицированные игроки, с которыми очень приятно работать. Тренерский штаб постоянно миксует составы, чтобы мы успели сыграться в разных вариациях, чтобы каждый мог почувствовать партнера, ведь в защите это особенно важно. В этом плане все отлично.

– Насколько важно начать сезон именно с победы, в частности, для психологической уверенности и дальнейших турнирных перспектив?

– Все понимают, что это очень важно. Победа на старте придаст еще больше уверенности. И наоборот, отрицательный результат, не дай Бог, может загнать команду в психологическую яму. Когда же ты начинаешь с победы, то появляется кураж, и дальше все идет гораздо легче – одна игра, вторая, третья… Прекрасным примером является прошлогодний «Агробизнес», у которого с первого тура все пошло как следует, и они выдали длительную победную серию. Поэтому да, выиграть в первом матче – ключевая задача. Сделаем все возможное, чтобы вернуться в Черновцы с победой.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Ингулец Кирилл Прокопчук
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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