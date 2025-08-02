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Украина. Первая лига
02 августа 2025, 12:26 | Обновлено 02 августа 2025, 12:27
361
0

Ингулец и Буковина начинают сезон. Стартовые составы

Поединок пройдет на поле «Ингульца» и начнется в 13:00

02 августа 2025, 12:26 | Обновлено 02 августа 2025, 12:27
361
0
Ингулец и Буковина начинают сезон. Стартовые составы
ФК Буковина

В субботу, 2 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа 1-го тура. Свой поединок проведут «Ингулец» и «Буковина».

По результатам прошлого сезона «Ингулец» покинул УПЛ, заняв в турнирной таблице 15 место. Готовясь к старту чемпионата в Первой лиге, команда провела ряд спаррингов. Были как победы (над «Черноморцем» 3:1 и «Металлистом» 3:0) так и поражения (от ЛНЗ 0:5 и ФК «Ужгород» 0:3).

«Буковина» в прошлом сезоне вела борьбу за выход в УПЛ, но потеряла шансы на повышение в классе за несколько туров до конца чемпионата. Перед стартом учебно-тренировочных сборов новым главным тренером «Буковины» стал Сергей Щищенко. Команда получила солидное усиление состава. В «Буковину» перешли несколько игроков с опытом выступления в УПЛ.

Поединок пройдет в с. Петрово на стадионе «Ингулец». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

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Буковина Черновцы Ингулец чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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