Матч Металлург Запорожье – Металлист перенесен. Названа причина
Поединок 1-го тура Первой лиги пройдет в резервный день
В воскресенье, 3 августа, в Запорожье должен был пройти поединок 1-го тура чемпионата Украины в Первой лиге. Но матч перенесли.
Администрация Профессиональной футбольной лиги Украины (ПФЛ) приняла решение о переносе матча 1-го тура Первой лиги «Металлург» (Запорожье) – «Металлист» (Харьков).
«Металлист» обратился в ПФЛ с просьбой о переносе матча на более поздний срок. Причиной послужил вызов четырех игроков команды в состав сборной Украины U-19.
ПФЛ удовлетворила просьбу харьковского клуба. Новая дата матча будет сообщена позже.
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