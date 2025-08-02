Матч Металлург Запорожье – Металлист перенесен. Названа причина

В воскресенье, 3 августа, в Запорожье должен был пройти поединок 1-го тура чемпионата Украины в Первой лиге. Но матч перенесли.

Администрация Профессиональной футбольной лиги Украины (ПФЛ) приняла решение о переносе матча 1-го тура Первой лиги «Металлург» (Запорожье) – «Металлист» (Харьков).

«Металлист» обратился в ПФЛ с просьбой о переносе матча на более поздний срок. Причиной послужил вызов четырех игроков команды в состав сборной Украины U-19.

ПФЛ удовлетворила просьбу харьковского клуба. Новая дата матча будет сообщена позже.