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Испания
02 августа 2025, 10:50 | Обновлено 02 августа 2025, 11:34
1794
0

Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала

Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

02 августа 2025, 10:50 | Обновлено 02 августа 2025, 11:34
1794
0
Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает madrid-barcelona.

По информации источника, 26-лтнего футболиста намерены сделать игроком стартового состав, ибо судьба голкиперов «красных дьяволов» пока туманна: Алтай Байындыр может покинуть клуб, а Андре Онана не впечатляет своей игрой.

Даже хорошее финансовое предложение не изменит позиции «Реала»: Лунин не продается. «Ньюкасл» также интересовался игркоом и получил аналогичный ответ.

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо принял важное решение по Лунину.

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Андрей Лунин Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Алтай Байындыр Андре Онана
Даниил Кирияка Источник
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