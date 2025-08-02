Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала
Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает madrid-barcelona.
По информации источника, 26-лтнего футболиста намерены сделать игроком стартового состав, ибо судьба голкиперов «красных дьяволов» пока туманна: Алтай Байындыр может покинуть клуб, а Андре Онана не впечатляет своей игрой.
Даже хорошее финансовое предложение не изменит позиции «Реала»: Лунин не продается. «Ньюкасл» также интересовался игркоом и получил аналогичный ответ.
В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Алонсо принял важное решение по Лунину.
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