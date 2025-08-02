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  4. Шахтер представил третью форму на сезон 2025/26
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 10:33 |
728
1

Шахтер представил третью форму на сезон 2025/26

Новая форма «горняков» выполнена в белом цвете

02 августа 2025, 10:33 |
728
1
Шахтер представил третью форму на сезон 2025/26
Шахтер

Донецкий «Шахтер» и Puma показали третью игровую форму на сезон 2025/26.

Третий комплект формы гранда Украинской Премьер-лиги выполнен в белом цвете с золотыми номерами. для сравнения, в прошлом сезоне третья форма была выполнена в желто-синих цветах.

В прошедшем сезоне Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» занял третье место, что являлось худшим показателем команды за 29 лет, и набрал 62 очка.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько болельщиков посетило матч «Шахтера» в ЛЕ в Кракове.

Шахтер
Шахтер
Шахтер
Шахтер
Шахтер

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Шахтер Донецк игровая форма Puma Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Володимир Деркач
Якісно, від PUMA. У певному сенсі - мінімалістично. Приємно бачити блакитно - жовте обрамлення контуру емблеми клубу. Мінус, як і у кожного з наших ФК, то відсутність лого упізнаваних міжнародних компаній. Усе через закритість клубів, вони не відкриті акціонерні товариства і, умовно, TOYOTA на футболках поки нам не бачити... Шкода.  P.s. я в Україні, через VPN.
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