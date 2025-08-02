Шахтер представил третью форму на сезон 2025/26

Донецкий «Шахтер» и Puma показали третью игровую форму на сезон 2025/26.

Третий комплект формы гранда Украинской Премьер-лиги выполнен в белом цвете с золотыми номерами. для сравнения, в прошлом сезоне третья форма была выполнена в желто-синих цветах.

В прошедшем сезоне Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» занял третье место, что являлось худшим показателем команды за 29 лет, и набрал 62 очка.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько болельщиков посетило матч «Шахтера» в ЛЕ в Кракове.

Шахтер

Шахтер

Шахтер

Шахтер