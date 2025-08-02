Стало известно, сколько болельщиков посетило матч Шахтера в ЛЕ в Кракове

Стало известно, сколько болельщиков посетило еврокубковый матч донецкого Шахтера в Кракове.

Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Игра между командами Шахтер и Бешикташ прошла на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.

За победой горняков над Бешикташем наблюдало 12828 зрителей.

Горняки во второй раз одержали уверенную победу над турецким клубом (2:0). Голы забили Кевин и Кауан Элиас. В первом матче неделей ранее подопечные Арды Турана обыграли команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2.

Таким образом, Шахтер вышел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против Панатинаикоса из Греции. Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. В первой игре хозяином поля будет греческая команда, а ответный матч состоится в польском Кракове.

Лига Европы УЕФА 2025/26

Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025

Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция) – 2:0 (первый матч – 4:2)

Голы: Кевин, 12, Кауан Элиас, 45+1

Видео голов и обзор матча