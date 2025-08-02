Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько болельщиков посетило матч Шахтера в ЛЕ в Кракове
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 02:59 | Обновлено 02 августа 2025, 03:51
77
0

Стало известно, сколько болельщиков посетило матч Шахтера в ЛЕ в Кракове

За победой горняков над Бешикташем наблюдало 12828 зрителей

02 августа 2025, 02:59 | Обновлено 02 августа 2025, 03:51
77
0
Стало известно, сколько болельщиков посетило матч Шахтера в ЛЕ в Кракове
ФК Шахтер

Стало известно, сколько болельщиков посетило еврокубковый матч донецкого Шахтера в Кракове.

Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Игра между командами Шахтер и Бешикташ прошла на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.

За победой горняков над Бешикташем наблюдало 12828 зрителей.

Горняки во второй раз одержали уверенную победу над турецким клубом (2:0). Голы забили Кевин и Кауан Элиас. В первом матче неделей ранее подопечные Арды Турана обыграли команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2.

Таким образом, Шахтер вышел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против Панатинаикоса из Греции. Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. В первой игре хозяином поля будет греческая команда, а ответный матч состоится в польском Кракове.

Лига Европы УЕФА 2025/26

Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025

Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция) – 2:0 (первый матч – 4:2)

Голы: Кевин, 12, Кауан Элиас, 45+1

Видео голов и обзор матча

По теме:
Соперник Шахтера в Лиге Европы понес серьезные кадровые потери
Сербские болельщики оскорбляли украинцев в матче Партизан – Александрия
Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо и Шахтер лучше готовы к еврокубкам»
Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ зрители болельщики
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Бокс | 01 августа 2025, 05:14 1
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил

Александр считает, что у Дюбуа большое будущее

Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Бокс | 01 августа 2025, 06:08 0
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»

Бывший промоутер чемпиона – о его будущем

Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Футбол | 01.08.2025, 12:07
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Стародубцева потерпела поражение от 19-й ракетки в 1/16 финала Монреаля
Теннис | 01.08.2025, 20:53
Стародубцева потерпела поражение от 19-й ракетки в 1/16 финала Монреаля
Стародубцева потерпела поражение от 19-й ракетки в 1/16 финала Монреаля
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
Футбол | 02.08.2025, 02:48
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
31.07.2025, 12:27 2
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
01.08.2025, 06:59 6
Футбол
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
01.08.2025, 00:02
Футбол
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 70
Футбол
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
31.07.2025, 02:22
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем