Стало известно, сколько болельщиков посетило матч Шахтера в ЛЕ в Кракове
За победой горняков над Бешикташем наблюдало 12828 зрителей
Стало известно, сколько болельщиков посетило еврокубковый матч донецкого Шахтера в Кракове.
Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Игра между командами Шахтер и Бешикташ прошла на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.
За победой горняков над Бешикташем наблюдало 12828 зрителей.
Горняки во второй раз одержали уверенную победу над турецким клубом (2:0). Голы забили Кевин и Кауан Элиас. В первом матче неделей ранее подопечные Арды Турана обыграли команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2.
Таким образом, Шахтер вышел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против Панатинаикоса из Греции. Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. В первой игре хозяином поля будет греческая команда, а ответный матч состоится в польском Кракове.
Лига Европы УЕФА 2025/26
Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025
Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция) – 2:0 (первый матч – 4:2)
Голы: Кевин, 12, Кауан Элиас, 45+1
Видео голов и обзор матча
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