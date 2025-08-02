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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 10:34 |
203
0

Тренер СК Полтава: «Мне не за что упрекнуть наших футболистов»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

02 августа 2025, 10:34 |
203
0
Тренер СК Полтава: «Мне не за что упрекнуть наших футболистов»
СК Полтава. Игорь Тимченко

Ассистент главного тренера СК «Полтава» Игорь Тимченко поделился эмоциями после дебютного матча команды в Украинской Премьер-лиге, где они минимально уступили львовскому Руху (1:2).

– В студии «УПЛ ТВ» звучал тезис, что «Полтаве» не хватило в этой игре глубины состава. По вашему мнению, почему и чего не хватило вашей команде?

– Я согласен, что не хватило глубины состава. У нас сейчас, к сожалению, травмированы 4 игрока – и все основные. Это Даниленко, Щербак, Коцюмака, и мы взяли парня, Кобзаря, тоже травмировавшегося, тяжелую травму получил. Плюс во 2-м тайме получил травму Марусич – это еще придало нам сложности. Конечно, наверное, нам их не хватило.

Были другие люди, которые должны были на поле отдаваться – они отдавались. Конечно, сыграло против нас и изъятие, потому что вдесятером стало уже тяжело играть. Мне не за что упрекнуть наших футболистов, это был дебют для нас. Да, дебют неудачен, но относительно отношения у меня к ним нет претензий.

– Для большинства футболистов в СК «Полтава» это дебют в УПЛ. Как вы настраивали команду на этот матч?

– Конечно, было волнение. Не было мандража какого-то, было волнение – это нормально. Вы правильно сказали: многие из них не играли в УПЛ. Многие из них дошли с нами от чемпионата любителей до УПЛ. Они в этот день запомнят на всю жизнь. Плохо, что он неудачен для нас.

Я думаю, что их особо настраивать не нужно было. Напротив, пожалуй, больше успокаивали мы их. Я считаю, что если они будут так играть – то результат придет. С такой самоотдачей имею в виду. Конечно, ошибки нужно исправлять – хотелось бы, чтобы их было меньше.

– Как вы настраивали своих подопечных на этот матч? Какую задачу ставили перед ними? Читал такой тезис, что кредом «Полтавы» в Первой лиге было: «Есть ворота соперников – у них нужно забить, есть наши ворота – в них нужно не пропустить». Какая настройка была на этот матч?

– Эта фраза была сказана в контексте немного. Конечно, мы все знаем и понимаем, и наши футболисты поймут все эти термины. Настраивали на то, чтобы, конечно, победить. Мы ехали за победой, хотели взять очки. К сожалению, не получилось, были для этого объективные причины.

В 1-м тайме, считаю, немного входили в игру, потом игру выровняли, неплохо смотрелись. 2-й тайм был равен удалению – мне так казалось, надо просматривать игру. А потом уже нам стало тяжело.

Ну ничего, будем работать дальше, что нам остается? Мы нос не вешаем, голову не опускаем. Для нас это хороший опыт. Будем работать, – сказал Тимченко.

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Игорь Тимченко Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Рух - Полтава Рух Львов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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