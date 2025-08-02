Капитан Динамо U-19: «У нас лучшая команда в Украине»

Капитан юношеской команды киевского «Динамо» (U-19) Кирилл Осипенко поделился эмоциями после победы своей команды над «Вересом» в первом туре нового сезона юношеского чемпионата.

– Какие у тебя впечатления от первого матча в сезоне? Как оценишь форму команду и собственную?

– Да, конечно, все соскучились по чемпионату, поэтому плодотворно готовились. Чувствуем себя хорошо, но есть над чем работать. Сегодня была только первая игра, слава Богу, завоевали важные три очка, но у нас еще впереди много туров, и нельзя останавливаться, нужно еще больше работать.

– В общем, в последние сезоны игры с «Вересом» складываются непросто, неоднократно они отбирали очки у «Динамо». В чем секрет этой команды? Сегодня они играли против вас, как вы ожидали?

– Да, мы этого и ожидали, разбирали соперника. Секретов никаких нет, просто все команды, не только Верес, выходят заряженные на Динамо, поскольку у нас лучшая команда в Украине, и все хотят отобрать у нас очки, но не каждому это удается. Сегодня они играли неплохо, но не вышло.

– Ты забил сегодня единственный победный мяч. Расскажи о нем поподробнее.

- Ничего особенного – последовал прострел, и я оказался в том месте, где и должен быть, замкнув передачу. С рикошетом чуть-чуть, но, слава Богу, залетело – и хорошо.

– В таких ситуациях, когда идут прострелы, вы на тренировках разбираете, кто куда должен бежать, или ты по ситуации уже действуешь?

– Да, конечно, при наших прострелах все игроки знают, где должны оказаться в определенный момент в определенном месте, поэтому мы все это наигрываем на тренировках, и каждый знает свои действия в таких моментах и ситуациях.

- Ты прошел собрание с первой командой, сейчас ты капитан в юношеской команде. Это дополнительная ответственность? Чувствуешь себя увереннее?

– Конечно, это дополнительная мотивация, поскольку провел собрание с первой командой. Теперь необходимо работать еще больше, добавлять в своей игре и показывать пример молодым игрокам.

– «Динамо» два сезона подряд становилось чемпионом. В прошлом сезоне говорили, что защитить чемпионский титул сложнее, чем завоевать его в первый раз после длительной паузы. Какие сейчас ощущения? Уверенно входите в сезон?

– Достаточно уверенно. У нас нет других целей, мы должны следовать третьему чемпионству, и будем делать все возможное для этого. У нас хороший подбор игроков, которые знают, что мы все можем и все зависит только от нас. Будем работать и стараться достичь поставленных целей.