ВИДЕО. Юниоры Динамо начали сезон с уверенной победы над Вересом U-19

В пятницу, 1 августа, юношеская команда «Динамо» начала выступление в новом сезоне первенства U-19. В матче стартового 1-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд подопечные Игоря Костюка встретились с ровенским «Вересом». Этот матч был выездным для столичной команды и проходил на поле НТБ «Верес».

Динамовцы с первых минут завладели инициативой и взяли мяч под свой контроль, проведя несколько атак на ворота хозяев. Однако, справившись с начальным натиском, ровенчане немного охладили пыл киевлян. В течение некоторого времени по-настоящему опасных моментов у ворот обеих команд не возникало ни с игры, ни после стандартных положений, хотя обе команды и выполнили несколько угловых. Однако один раз вратарю «Вереса» пришлось нейтрализовать угрозу от динамовцев и сделать сэйв.

Еще один раз он выручил свою команду после удара Осипенко в створ ворот с полукруга перед штрафной площадью, забрав мяч в руки. В целом, игра проходила в достаточно высоком темпе, команды поочередно организовывали свои атаки, стараясь найти брешь в обороне соперника. Также были прострел Осипенко и удар Ищенко по центру, но в обоих случаях Саган действовал надежно.

Хозяева ответили попыткой Мурашко, который с разворота пробил в ближний угол, но теперь уже Суркис сыграл уверенно, отбив мяч. Вскоре снова Осипенко целил в правый от себя угол ворот – после рикошета мяч ушел на угловой. В конце тайма «Верес» провел стремительную контратаку, но и на этот раз оборона динамовцев справилась. Так что на перерыв команды ушли без забитых мячей.

В начале второй половины встречи киевляне с новыми силами пошли вперед, но попытки Губенко и Осипенко в забитые мячи не превратились. У противоположных ворот активен был Мурашко, но его удар также цели не достиг. Наконец, в середине тайма киевляне смогли выйти вперед: после атаки по правому флангу Люсин сделал прострел в штрафную – и Осипенко отличным ударом поразил ворота «Вереса» – 0:1.

В дальнейшем мячом продолжали больше владеть гости, а ровенчане пытались применять активный прессинг. Близким к тому, чтобы удвоить счет, был Озимай, но вратарь хозяев снова продемонстрировал отличную реакцию, в эффектном прыжке выбив мяч.

Итак, в итоге – 1:0, это первая победа «Динамо» U-19 в новом сезоне. Следующий поединок в юношеском первенстве «Динамо» U-19 также проведет на выезде: во 2-м туре киевская команда во Львове сыграет против местного «Руха».

Чемпионат Украины U-19, 1-й тур

01.08.2025. Ровно. НТБ «Верес»

Верес Ровно – Динамо Киев – 0:1 (0:0)

Гол: Осипенко, 64.

Верес: 1. Саган, 2. Газазян (19. Орошкевич, 58), 3. Саноцкий, 4. Ивасюк, 5. Бойчук, 6. Мигуцкий, 7. Дружинин (18. Корниенко, 79), 8. Сердюк (14. Пилипей, 79), 9. Халилов (к) (17. Сайчишин, 58), 10. Мурашко, 11. Маткивский (13. Выдрич, 70).

Динамо: 71. Суркис, 2. Рыбак, 4. Огородник (18. Озимай, 77), 34. Захарченко, 3. Дехтярь (23. Чалый, 86), 14. Ищенко (13. Коробов, 77), 28. Осипенко (к), 8. Люсин, 30. Романюк (17. Гродзинский, 46), 11. Губенко, 19. Задорожный (15. Дикий, 63).

Предупреждения: Халилов, 30, Саноцкий, 60, Пилипей, 90+1.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча