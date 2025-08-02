Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Поражение в Монреале. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале
1 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Кларе Таусон в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
Украинка уступила со счетом 3:6, 0:6 за 1 час и 13 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.
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В четвертом круге канадского тысячника Таусон поборется против третьей ракетки мира Иги Свентек.
🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала
Клара Таусон [16] – Юлия Стародубцева – 6:3, 6:0
Видеообзор матча
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