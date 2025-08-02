Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Поражение в Монреале. Видеообзор матча

1 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Кларе Таусон в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка уступила со счетом 3:6, 0:6 за 1 час и 13 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

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В четвертом круге канадского тысячника Таусон поборется против третьей ракетки мира Иги Свентек.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Клара Таусон [16] – Юлия Стародубцева – 6:3, 6:0

Видеообзор матча