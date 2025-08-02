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  4. Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Поражение в Монреале. Видеообзор матча
WTA
02 августа 2025, 09:41 |
95
0

Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Поражение в Монреале. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

02 августа 2025, 09:41 |
95
0
Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Поражение в Монреале. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

1 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Кларе Таусон в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка уступила со счетом 3:6, 0:6 за 1 час и 13 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

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В четвертом круге канадского тысячника Таусон поборется против третьей ракетки мира Иги Свентек.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Клара Таусон [16] – Юлия Стародубцева – 6:3, 6:0

Видеообзор матча

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Юлия Стародубцева Клара Таусон теннисные видеообзоры WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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