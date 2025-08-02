Марсель – Севилья. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Поединок состоится 2 августа в 21;00 по Киеву
2 августа пройдет товарищеский матч, в котором Олимпик Марсель встретится с Севильей. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.
Олимпик Марсель
Команда провалила позапрошлый сезон, на фоне фанатских протестов и тренерской чехарды оставшись без места в еврокубках вообще. Реакция была максимально серьезной: прошлым летом состав пополнили рядом звезд, от Гринвуда и Рабьо, а на тренерский пост пригласили Де Дзерби. И экс-наставник Шахтера выжал максимум возможного: да, не сумел толком конкурировать с ПСЖ, но, главное, сделал новых подопечных вице-чемпионом.
Безусловно, хочется удержаться на этих позициях, да и впереди возвращение в Лигу чемпионов. Не удивительно, что снова тасуют состав. Приход Неймара ожидаемо оказался слухом, но вот Обамеянг вернулся на Велодром, да и другие игроки уже появились, пусть и понятно, что трансферная кампания будет явно скромнее по масштабам, чем в 2024-м году.
Севилья
Клуб держит рекорд по количеству побед в Лиге Европы. В 2023-м году ее выиграли в седьмой уже раз! Но тогда было понятно, что до этого стабильно четвертая сила в испанском футболе переживает спад. И с тех пор не стало лучше в финансовом плане, да и в спортивном. В прошлом сезоне, активно меняя тренеров, получилось набрать всего 41 очко, на одно больше, чем вылетевший Леганес.
Сейчас ставку сделали на Матиаса Алмейду, известного в прошлом опорника и уже довольно опытного тренера. Последним местом работы был АЕК, с которым он в 2023-м году оформил золотой дубль в Греции, а до этого добивавшийся успеха в родной Аргентине и Мексике. Но на новичков привычно нет денег, берут свободных агентов или оформляют очередные порции арендных соглашений.
Статистика личных встреч
Клубы расположены относительно недалеко друг от друга, но впервые организовали товарищеский матч. А в еврокубках ни разу не пересекались.
Прогноз
Букмекерские конторы закономерно сейчас считают французов фаворитом пары. Сейчас они сильнее и докажут это на поле, взяв победу (коэффициент - 1,77).
21:00
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