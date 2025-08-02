2 августа пройдет товарищеский матч, в котором Саутгемптон встретится с Брайтон энд Хоув Альбион.

Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

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Саутгемптон

Команда при нынешнем владельце, Драгане Солаке, парадоксален. Серб выделяет немалые средства, но вместо прогресса проект откровенно лихорадит. Достаточно сказать, что за три года дважды он безнадежно вылетал из Премьер-Лиги, а возвращался туда со скрипом, через плей-офф. Сейчас падение было максимально болезненным: только 2 победы и 12 очков, исторически один из худших показателей.

Поднимать клуб из Чемпионшипа позвали Вилла Стила, молодого менеджера, что до этого работал в Бельгии и Франции. При этом, хотя есть и новички, состав объективно слабеет, ведь многих или продали, или отпустили как свободных агентов, или, как Рэмсдейла в Ньюкасл, отправили в аренду. Не удивительно, что пока что в контрольных поединках результаты посредственные.

Брайтон энд Хоув Альбион

Клуб уже, при Де Дзерби, выходил в еврокубки. И очевидно, что год назад перед новым менеджером, Хюрцелером, ставили задачу повторить результаты экс-наставника Шахтера. Тем более что в то окно и на новичков потратили рекордные деньги. Фабиан хорошо начинал на Туманном Альбионе и до последнего боролся за пропуск хотя бы в Лигу конференций. Но, хотя и получилось набрать 61 очко, ограничились восьмым местом.

Тем не менее, немец ожидаемо получает второй шанс. И новых футболистов - Копполу, Уотсона, Де Кейпера, впрочем, уже и расходы меньше, и параллельно продавали ведущих игроков уровня Фергюсона и Эступиньяна. Впрочем, в товарищеских поединках получалось летом очень неплохо

Статистика личных встреч

Брайтон не проигрывал этому сопернику вот уже в семи поединках кряду, причем получилось победить на этом отрезке четырежды. С другой стороны, в ноябре с аутсайдером ограничился дома ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в номинальных хозяев. Саутгемптон только начинает наигрывать состав, пересобранный летом. Тут ждем победы Брайтона с форой -1 гол. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.92.