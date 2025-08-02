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Товарищеские матчи
Саутгемптон
02.08.2025 17:30 - : -
Брайтон
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Англия
02 августа 2025, 08:50 |
8
0

Саутгемптон – Брайтон. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 2 августа в 17:30 по Киеву

02 августа 2025, 08:50 |
8
0
Саутгемптон – Брайтон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Саутгемптон

2 августа пройдет товарищеский матч, в котором Саутгемптон встретится с Брайтон энд Хоув Альбион.

Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Саутгемптон

Команда при нынешнем владельце, Драгане Солаке, парадоксален. Серб выделяет немалые средства, но вместо прогресса проект откровенно лихорадит. Достаточно сказать, что за три года дважды он безнадежно вылетал из Премьер-Лиги, а возвращался туда со скрипом, через плей-офф. Сейчас падение было максимально болезненным: только 2 победы и 12 очков, исторически один из худших показателей.

Поднимать клуб из Чемпионшипа позвали Вилла Стила, молодого менеджера, что до этого работал в Бельгии и Франции. При этом, хотя есть и новички, состав объективно слабеет, ведь многих или продали, или отпустили как свободных агентов, или, как Рэмсдейла в Ньюкасл, отправили в аренду. Не удивительно, что пока что в контрольных поединках результаты посредственные.

Брайтон энд Хоув Альбион

Клуб уже, при Де Дзерби, выходил в еврокубки. И очевидно, что год назад перед новым менеджером, Хюрцелером, ставили задачу повторить результаты экс-наставника Шахтера. Тем более что в то окно и на новичков потратили рекордные деньги. Фабиан хорошо начинал на Туманном Альбионе и до последнего боролся за пропуск хотя бы в Лигу конференций. Но, хотя и получилось набрать 61 очко, ограничились восьмым местом.

Тем не менее, немец ожидаемо получает второй шанс. И новых футболистов - Копполу, Уотсона, Де Кейпера, впрочем, уже и расходы меньше, и параллельно продавали ведущих игроков уровня Фергюсона и Эступиньяна. Впрочем, в товарищеских поединках получалось летом очень неплохо

Статистика личных встреч

Брайтон не проигрывал этому сопернику вот уже в семи поединках кряду, причем получилось победить на этом отрезке четырежды. С другой стороны, в ноябре с аутсайдером ограничился дома ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в номинальных хозяев. Саутгемптон только начинает наигрывать состав, пересобранный летом. Тут ждем победы Брайтона с форой -1 гол. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.92.

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
2 августа 2025 -
17:30
Брайтон
Фора Брайтона (-1) 1.92 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саутгемптон Брайтон товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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