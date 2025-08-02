Иван ФЕДЫК: «Очень важно, что Руху удалось победить»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык поделился эмоциями после победы своей команды над СК Полтава (2:1) в первом туре нового сезона УПЛ.

– Самое главное сегодня – три очка. Мы не показали сегодня невероятной игры, но первые матчи всегда сложны в плане борьбы и отсутствия игровой практики в официальных матчах, которая есть только у клубов, участвующих в еврокубках. Очень важно, что нам удалось победить.

Для команды, которая играет один в один, игра в меньшинстве усложняет план на матч и поэтому Полтаве было труднее во втором тайме. «Движение» смогло преодолеть эту насыщенную защиту и забить победный гол. Мы знали, что соперник покрывает пространство по всему полю и играет один в один, поэтому в этом плане есть как плюсы, так и минусы. Наша команда готовилась к тому, чтобы одни игроки создавали зоны другим и благодаря этому хотели создавать моменты.

После забитого гола в конце игры команда не стала полностью садиться в оборону, но нам нужно было сыграть надежнее в защите, действовать компактнее. Мы понимали, что соперник будет атаковать большими силами и «Движение» может получить возможность в контратаке.

Нашей молодежи нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям игры на высоком уровне. Мы не будем упускать игроков просто ради того, чтобы они вышли на поле. В полном составе команда проходила собрание только с 15 июля. До этого у наших игроков были травмы, некоторые футболисты присоединились к коллективу позже. И в спаррингах мы играли не в оптимальном составе, но тогда молодые футболисты получили возможность сыграть первую команду.

Влад Рейляна усиленно работает на тренировках. Он много тренировался индивидуально, чтобы войти в игровой ритм, который есть у команды, потому что футбол в УПЛ интенсивнее, чем в чемпионате Молдовы. Сейчас Власти нужно время на адаптацию, – сказал Федык.