Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ФЕДЫК: «Очень важно, что Руху удалось победить»
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 08:59 |
9
0

Иван ФЕДЫК: «Очень важно, что Руху удалось победить»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

02 августа 2025, 08:59 |
9
0
Иван ФЕДЫК: «Очень важно, что Руху удалось победить»
ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык поделился эмоциями после победы своей команды над СК Полтава (2:1) в первом туре нового сезона УПЛ.

– Самое главное сегодня – три очка. Мы не показали сегодня невероятной игры, но первые матчи всегда сложны в плане борьбы и отсутствия игровой практики в официальных матчах, которая есть только у клубов, участвующих в еврокубках. Очень важно, что нам удалось победить.

Для команды, которая играет один в один, игра в меньшинстве усложняет план на матч и поэтому Полтаве было труднее во втором тайме. «Движение» смогло преодолеть эту насыщенную защиту и забить победный гол. Мы знали, что соперник покрывает пространство по всему полю и играет один в один, поэтому в этом плане есть как плюсы, так и минусы. Наша команда готовилась к тому, чтобы одни игроки создавали зоны другим и благодаря этому хотели создавать моменты.

После забитого гола в конце игры команда не стала полностью садиться в оборону, но нам нужно было сыграть надежнее в защите, действовать компактнее. Мы понимали, что соперник будет атаковать большими силами и «Движение» может получить возможность в контратаке.

Нашей молодежи нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям игры на высоком уровне. Мы не будем упускать игроков просто ради того, чтобы они вышли на поле. В полном составе команда проходила собрание только с 15 июля. До этого у наших игроков были травмы, некоторые футболисты присоединились к коллективу позже. И в спаррингах мы играли не в оптимальном составе, но тогда молодые футболисты получили возможность сыграть первую команду.

Влад Рейляна усиленно работает на тренировках. Он много тренировался индивидуально, чтобы войти в игровой ритм, который есть у команды, потому что футбол в УПЛ интенсивнее, чем в чемпионате Молдовы. Сейчас Власти нужно время на адаптацию, – сказал Федык.

По теме:
Наставник Кривбасса: «Если объективно, у Колоса было больше моментов»
Руслан КОСТЫШИН: «Наши легионеры увидели смерть, которая была рядом с ними»
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Иван Федык Рух Львов Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция Рух - Полтава
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Футбол | 01 августа 2025, 10:21 10
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера

Олег Очеретько поразил нового главного тренера «горняков»

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Футбол | 01 августа 2025, 17:57 5
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана

Клуб из Украины был оштрафован и наказан закрытием трибун (условно)

Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Футбол | 02.08.2025, 05:32
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Футбол | 01.08.2025, 18:04
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он клоун, ты клоун»
Футбол | 02.08.2025, 00:39
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он клоун, ты клоун»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он клоун, ты клоун»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50
Футбол
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
01.08.2025, 00:02
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
31.07.2025, 12:27 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ оформил рекордный трансфер в день игры с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ оформил рекордный трансфер в день игры с Шахтером
31.07.2025, 17:47 3
Футбол
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
01.08.2025, 00:56
Бокс
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем