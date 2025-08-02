Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Лион. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Бавария
02.08.2025 16:30 - : -
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 августа 2025, 08:32 |
21
0

Бавария – Лион. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 2 августа и начнется в 16:30 по Киеву

02 августа 2025, 08:32 |
21
0
Бавария – Лион. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

2 августа на Альянц-Арене пройдет товарищеский матч, в котором Бавария встретится с Лионом. Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда пережила небывалый провал в позапрошлом сезоне, не взяв ни единого трофея и став только третьей в Бундеслиге 1 - вот уж вовремя переехал в Германию Кейн в поисках конкретных успехов. Впрочем, весной Харри все же поднял над головой серебряную салатницу. Впрочем, к Компани, новому наставнику, были вопросы, от раннего вылета из кубка и до поражения в Лиге чемпионов в родном Мюнхене. А клубный чемпионат мира принес не столько выход в четвертьфинал (где уступили 0:2), сколько потерю Мусиалы - это при уходе еще и Мюллера.

Долгое время трансферная активность гранда не впечатляла, хотя, конечно, и Та, и Бисхоф были интересными подписаниями. Но всерьез охотились только за Луисом Диасом, причем торговались за колумбийца с Ливерпулем вплоть до самого конца июля.

Лион

Клуб провел непростой прошлый сезон. В разгар его сделали ставку на Паулу Фонсеку, но за агрессию в сторону арбитра экс-наставника Шахтера на пол года оставили без права присутствовать на стадионах во время матчей. Несмотря на это, португалец неплохо проявил себя с подопечными в еврокубках и, главное, выиграл тяжелейший спор за 6-е место - взяли те же 57 очков, что и Страсбур, но опередили его по дополнительным показателям.

Команду лишали и пропуска в Лигу Европы, и даже места в элитном дивизионе страны. В итоге получилось отбиться, но при этом приходится продавать звезд, от Шерки до Перри, не торгуясь, в попытках сбалансировать финансовый баланс. И не понятно, кого получится выпустить в следующем поединке.

Статистика личных встреч

Всего было девять поединков, и французы даже пару раз выиграли. Но 4 из 5 побед немцев пришлись на последние очные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут серьезной борьбы, французам сейчас нужно банально выжить сейчас. Рекомендуем ставить на то, что Кейн и компания сумеет тут победить с форой -1 гол (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Бавария
2 августа 2025 -
16:30
Лион
Фора Баварии (-1) 1.88 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марсель – Севилья. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Ланс – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Саутгемптон – Брайтон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бавария Лион товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Футбол | 01 августа 2025, 10:21 10
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера

Олег Очеретько поразил нового главного тренера «горняков»

Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Футбол | 02 августа 2025, 06:30 0
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»

Тренер предупредил Антонио Рюдигера

Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Бокс | 01.08.2025, 09:49
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.08.2025, 07:30
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Футбол | 01.08.2025, 18:04
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 47
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
31.07.2025, 09:40 2
Бокс
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
31.07.2025, 12:27 2
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 5
Бокс
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 70
Футбол
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем