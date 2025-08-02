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2 августа на Альянц-Арене пройдет товарищеский матч, в котором Бавария встретится с Лионом. Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда пережила небывалый провал в позапрошлом сезоне, не взяв ни единого трофея и став только третьей в Бундеслиге 1 - вот уж вовремя переехал в Германию Кейн в поисках конкретных успехов. Впрочем, весной Харри все же поднял над головой серебряную салатницу. Впрочем, к Компани, новому наставнику, были вопросы, от раннего вылета из кубка и до поражения в Лиге чемпионов в родном Мюнхене. А клубный чемпионат мира принес не столько выход в четвертьфинал (где уступили 0:2), сколько потерю Мусиалы - это при уходе еще и Мюллера.

Долгое время трансферная активность гранда не впечатляла, хотя, конечно, и Та, и Бисхоф были интересными подписаниями. Но всерьез охотились только за Луисом Диасом, причем торговались за колумбийца с Ливерпулем вплоть до самого конца июля.

Лион

Клуб провел непростой прошлый сезон. В разгар его сделали ставку на Паулу Фонсеку, но за агрессию в сторону арбитра экс-наставника Шахтера на пол года оставили без права присутствовать на стадионах во время матчей. Несмотря на это, португалец неплохо проявил себя с подопечными в еврокубках и, главное, выиграл тяжелейший спор за 6-е место - взяли те же 57 очков, что и Страсбур, но опередили его по дополнительным показателям.

Команду лишали и пропуска в Лигу Европы, и даже места в элитном дивизионе страны. В итоге получилось отбиться, но при этом приходится продавать звезд, от Шерки до Перри, не торгуясь, в попытках сбалансировать финансовый баланс. И не понятно, кого получится выпустить в следующем поединке.

Статистика личных встреч

Всего было девять поединков, и французы даже пару раз выиграли. Но 4 из 5 побед немцев пришлись на последние очные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут серьезной борьбы, французам сейчас нужно банально выжить сейчас. Рекомендуем ставить на то, что Кейн и компания сумеет тут победить с форой -1 гол (коэффициент - 1,88).