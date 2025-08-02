2 августа пройдет товарищеский матч, в котором РБ Лейпциг встретится с Аталантой. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда, казалось бы, закрепилась в статусе одного из лидеров немецкого футбола снова. В 2023-м году Марко Розе привел подопечных к победе в кубке, в следующем цикле он опередил дортмундскую Боруссию в споре за четвертое место. Но уже в 2024/2025, возможно, банально не справились с очередной распродажей лидеров. В итоге и тренера убрали, и все равно следом за провалом в Лиге чемпионов с обилием поражений последовал откат на 7-е место в Бундеслиге. Из-за победы Штутгарта в кубке страны футболисты из Лейпцига остались даже без Лиги конференций!

Исправлять положение пришел Оле Вернер, что с 2021-го года работал в Вердере. При этом явно было заметно желание грандов забрать к себе Симмонса с Шешко. Есть и новички, причем Бакайого стоил немцам немалые деньги - 18 миллионов.

Аталанта

Клуб долгое время играл под руководством Гасперини. Но пиковым был позапрошлый сезон, с венцом в виде победы в Лиге Европы. Следующий сезон складывался нестабильно, и в итоге не смогли удержать Джанпьеро - тот покинул пост, который занимал с 2016-го года. Но при такой атмосфере все равно удалось добиться напоследок максимума в виде 3-го месяца.

Сейчас играть в Лиге чемпионов, и там будет руководить уже Иван Юрич. Тому нужно дать результат после неудач с Ромой и Саутгемптоном. Кого не будет, так это Ретеги, что наколотил массу голов в первом же сезоне в Бергамо - слишком много предложили на Ближнем Востока. Есть и подписания, но снова остается просто верить, что местные скауты опять подготовили достойную смену.

Статистика личных встреч

В 2022-м году клубы пересеклись в плей-офф Лиги Европы. И после ничьей 1:1 в Лейпциге получилось у немцев уверенно, 2:0, выиграть у немцев.

Прогноз

Букмекерские конторы не выделяют кого-то фаворитом - оба начали с побед и явно хотят продолжить в том же духе. Ставим на то, что клубы выдадут зрелищный футбол с итоговыми тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).