2 августа пройдет товарищеский матч, в котором Ювентус встретится с Реджаной. Поединок начнется в 12:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда пережила очень непростой отрезок, когда и руководство приходилось со скандалом снимать из-за громкого расследования, и на поле мало что получалось. Казалось бы, получилось выдать хороший, по результатам, позапрошлый сезон (третье место в Серии А, еще и в сочетании с кубком). Но это не спасло Аллегри от отставки, еще и досрочной.

Год назад в Турин перебрался Тиаго Мотта. Но тот провалился напрочь, и только рокировка, со ставкой на Тудора, помогла хотя бы обогнать минимально Рому в споре за четвертое место. Других успехов не было, но все же Игор получил полноценный контракт. И уже в таком статусе довольно ожидаемо выступил на клубном чемпионате мира: выигрывали у более слабых, Аль-Айна и Видада, но уступили более слабым, Манчестер Сити еще в группе и Реалу в плей-офф.

Реджана

Клуб имеет в название и на гербе цифры 1919, но только в последние десятилетия было несколько банкротств, когда проект и вовсе приходилось перезапускать, и, соответственно, снова начинать с самых скромных уровней. Более того, после подъема в Серию В оттуда уже по спортивным причинам вылетать в 2021-м, вернувшись только со второй попытки.

Сейчас команда - середняк итальянского футбольного второго дивизиона. Что подтверждает и итог прошлого сезона. Тогда взяли по 11 побед и поражений, закончив на 14-й позиции. Достаточно сказать, что Салернитана, что в итоге вылетела через поражение в стыковых поединках, набрала всего на пару очков меньше, 42 против 44! И даже это было заслугой Диониджи, что занял тренерский пост в начале весны.

Статистика личных встреч

В 90-е годы провели 6 матчей. Четырежды в них выиграл Ювентус при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от этой пары - туринский гранд сильнее несоразмерно. Но с учетом того, что это товарищеский поединок, ограничимся форой в размере -1,5 гола (коэффициент - 1,65).