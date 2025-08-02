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Товарищеские матчи
Ювентус
02.08.2025 12:00 - : -
Реджана
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Италия
02 августа 2025, 08:18 |
30
0

Ювентус – Реджана. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 2 августа в 12:00 по Киеву

02 августа 2025, 08:18 |
30
0
Ювентус – Реджана. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

2 августа пройдет товарищеский матч, в котором Ювентус встретится с Реджаной. Поединок начнется в 12:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда пережила очень непростой отрезок, когда и руководство приходилось со скандалом снимать из-за громкого расследования, и на поле мало что получалось. Казалось бы, получилось выдать хороший, по результатам, позапрошлый сезон (третье место в Серии А, еще и в сочетании с кубком). Но это не спасло Аллегри от отставки, еще и досрочной.

Год назад в Турин перебрался Тиаго Мотта. Но тот провалился напрочь, и только рокировка, со ставкой на Тудора, помогла хотя бы обогнать минимально Рому в споре за четвертое место. Других успехов не было, но все же Игор получил полноценный контракт. И уже в таком статусе довольно ожидаемо выступил на клубном чемпионате мира: выигрывали у более слабых, Аль-Айна и Видада, но уступили более слабым, Манчестер Сити еще в группе и Реалу в плей-офф.

Реджана

Клуб имеет в название и на гербе цифры 1919, но только в последние десятилетия было несколько банкротств, когда проект и вовсе приходилось перезапускать, и, соответственно, снова начинать с самых скромных уровней. Более того, после подъема в Серию В оттуда уже по спортивным причинам вылетать в 2021-м, вернувшись только со второй попытки.

Сейчас команда - середняк итальянского футбольного второго дивизиона. Что подтверждает и итог прошлого сезона. Тогда взяли по 11 побед и поражений, закончив на 14-й позиции. Достаточно сказать, что Салернитана, что в итоге вылетела через поражение в стыковых поединках, набрала всего на пару очков меньше, 42 против 44! И даже это было заслугой Диониджи, что занял тренерский пост в начале весны.

Статистика личных встреч

В 90-е годы провели 6 матчей. Четырежды в них выиграл Ювентус при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от этой пары - туринский гранд сильнее несоразмерно. Но с учетом того, что это товарищеский поединок, ограничимся форой в размере -1,5 гола (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
2 августа 2025 -
12:00
Реджана
Фора Ювентуса (-1.5) 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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