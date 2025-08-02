Стали известны все участники 1/8 финала Мастерса в Торонто

В ночь на 2 августа на хардовом турнире АТР 1000 в Торонто завершились матчи 1/16 финала в нижней части сетки.

Второй сеяный Тейлор Фритц в двух сетах переиграл Габриэля Диалло из Канады, который имеет украинские корни. Следующий соперником американца будет 19-й сеяный Иржи Легечка – чех разобрался с Артуром Фисом.

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Финалист пятисотника в Вашингтоне Алехандро Давидович Фокина одолел 18-ю ракетку мира Якуба Меншика. Далее испанец поборется с Андреем Рублевым – «нейтрал» в трех партиях выиграл у Лоренцо Сонего.

Четвертая ракетка турнира Бен Шелтон вырвал победу на тай-брейке у Брендона Накашимы. В четвертом круге Бен выйдет на корт против Флавио Коболли – итальянец справился с Фабианом Марожаном.

Седьмой сеяный Фрэнсис Тиафо одолел Александера Вукича. Тиафо далее сыграет с чемпионом Вашингтона Алексом де Минауром. Австралиец прошел в четвертый раунд Мастерса после отказа Кристофера О'Коннела.

Днем ранее в Торонто состоялись матчи 1/16 финала в верхней части сетки.

АТР 1000 Торонто. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [7] – Александер Вукич – 6:3, 4:6, 6:3

Кристофер О'Коннел – Алекс де Минаур [9] – WO., де Минаур

Флавио Коболли [13] – Фабиан Марожан – 6:2, 4:6, 6:3

Брендон Накашима [25] – Бен Шелтон [4] – 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (5:7)

Андрей Рублев [6] – Лоренцо Сонего [28] – 5:7, 6:4, 6:3

Алехандро Давидович Фокина [20] – Якуб Меншик [12] – 6:2, 6:4

Артур Фис [15] – Иржи Легечка [19] – 6:3, 3:6, 4:6

Габриэль Диалло [27] – Тейлор Фритц [2] – 4:6, 2:6

АТР 1000 Торонто. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [14]

Алексей Попырин [18] – Хольгер Руне [5]

Алекс Микельсен [26] – Лернер Тьен

Карен Хачанов [11] – Каспер Рууд [8]

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [7] – Алекс де Минаур [9]

Флавио Коболли [13] – Бен Шелтон [4]

Андрей Рублев [6] – Алехандро Давидович Фокина [20]

Иржи Легечка [19] – Тейлор Фритц [2]