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ATP
02 августа 2025, 07:39 |
532
0

Стали известны все участники 1/8 финала Мастерса в Торонто

Фокина, Тиафо, Коболли, Шелтон и другие игроки топ-20 продолжают выступления в Канаде

02 августа 2025, 07:39 |
532
0
Стали известны все участники 1/8 финала Мастерса в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

В ночь на 2 августа на хардовом турнире АТР 1000 в Торонто завершились матчи 1/16 финала в нижней части сетки.

Второй сеяный Тейлор Фритц в двух сетах переиграл Габриэля Диалло из Канады, который имеет украинские корни. Следующий соперником американца будет 19-й сеяный Иржи Легечка – чех разобрался с Артуром Фисом.

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Финалист пятисотника в Вашингтоне Алехандро Давидович Фокина одолел 18-ю ракетку мира Якуба Меншика. Далее испанец поборется с Андреем Рублевым – «нейтрал» в трех партиях выиграл у Лоренцо Сонего.

Четвертая ракетка турнира Бен Шелтон вырвал победу на тай-брейке у Брендона Накашимы. В четвертом круге Бен выйдет на корт против Флавио Коболли – итальянец справился с Фабианом Марожаном.

Седьмой сеяный Фрэнсис Тиафо одолел Александера Вукича. Тиафо далее сыграет с чемпионом Вашингтона Алексом де Минауром. Австралиец прошел в четвертый раунд Мастерса после отказа Кристофера О'Коннела.

Днем ранее в Торонто состоялись матчи 1/16 финала в верхней части сетки.

АТР 1000 Торонто. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [7] – Александер Вукич – 6:3, 4:6, 6:3
Кристофер О'Коннел – Алекс де Минаур [9] – WO., де Минаур

Флавио Коболли [13] – Фабиан Марожан – 6:2, 4:6, 6:3
Брендон Накашима [25] – Бен Шелтон [4] – 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (5:7)

Андрей Рублев [6] – Лоренцо Сонего [28] – 5:7, 6:4, 6:3
Алехандро Давидович Фокина [20] – Якуб Меншик [12] – 6:2, 6:4

Артур Фис [15] – Иржи Легечка [19] – 6:3, 3:6, 4:6
Габриэль Диалло [27] – Тейлор Фритц [2] – 4:6, 2:6

АТР 1000 Торонто. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [14]
Алексей Попырин [18] – Хольгер Руне [5]

Алекс Микельсен [26] – Лернер Тьен
Карен Хачанов [11] – Каспер Рууд [8]

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [7] – Алекс де Минаур [9]
Флавио Коболли [13] – Бен Шелтон [4]

Андрей Рублев [6] – Алехандро Давидович Фокина [20]
Иржи Легечка [19] – Тейлор Фритц [2]

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ATP Торонто Тейлор Фритц Габриэль Диалло Иржи Легечка Артур Фис Алехандро Давидович-Фокина Якуб Меншик Андрей Рублев Лоренцо Сонего Бен Шелтон Брэндон Накашима Флавио Коболли Фабиан Марожан Алекс де Минаур Кристофер О'Коннелл Александар Вукич Фрэнсис Тиафо Каспер Рууд Карен Хачанов Алекс Микельсен Лернер Тьен Алексей Попырин Хольгер Руне Александр Зверев Франсиско Черундоло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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