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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 07:08 |
45
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – ЛНЗ

Матч 1-го тура чемпионата Украины состоится 2 августа апреля в 18:00

02 августа 2025, 07:08 |
45
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – ЛНЗ
ФК ЛНЗ.

2 августа состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ.

Команды сыграют на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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