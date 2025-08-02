Два потенциальных новичка Металлиста 1925 пока еще не прибыли в Украину
Питера Итодо Мандела и Батон Забергия усилят харьковский клуб
Харьковский «Металлист 1925» вскоре должен получить кадровое усиление.
Клуб УПЛ достиг договорённости с албанским «Динамо» Тирана о переходе двух игроков. К харьковскому клубу должны присоединиться нападающий Питер Итодо Мандела и атакующий полузащитник Батон Забергия.
22-летний форвард из Нигерии Питер Итодо Мандела должен прибыть в расположение харьковчан уже на следующей неделе. Сейчас клуб работает над юридическими нюансами, связанными с пересечением игроком границ – сначала молдовской, а затем и украинской.
24-летний косоварский хавбек Батон Забергия присоединится к команде сразу после участия в третьем раунде квалификации Лиги конференций. На прошлой неделе он помог «Динамо» Тирана пройти андорский «Интер Эскальдес» (2:1, 1:1), а перед переходом в УПЛ должен сыграть еврокубковые матчи Q3 ЛК против хорватского «Хайдука».
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