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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 03:41 | Обновлено 02 августа 2025, 05:19
97
0

Два потенциальных новичка Металлиста 1925 пока еще не прибыли в Украину

Питера Итодо Мандела и Батон Забергия усилят харьковский клуб

02 августа 2025, 03:41 | Обновлено 02 августа 2025, 05:19
97
0
Два потенциальных новичка Металлиста 1925 пока еще не прибыли в Украину
Батон Забергия

Харьковский «Металлист 1925» вскоре должен получить кадровое усиление.

Клуб УПЛ достиг договорённости с албанским «Динамо» Тирана о переходе двух игроков. К харьковскому клубу должны присоединиться нападающий Питер Итодо Мандела и атакующий полузащитник Батон Забергия.

22-летний форвард из Нигерии Питер Итодо Мандела должен прибыть в расположение харьковчан уже на следующей неделе. Сейчас клуб работает над юридическими нюансами, связанными с пересечением игроком границ – сначала молдовской, а затем и украинской.

24-летний косоварский хавбек Батон Забергия присоединится к команде сразу после участия в третьем раунде квалификации Лиги конференций. На прошлой неделе он помог «Динамо» Тирана пройти андорский «Интер Эскальдес» (2:1, 1:1), а перед переходом в УПЛ должен сыграть еврокубковые матчи Q3 ЛК против хорватского «Хайдука».

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Питер Итодо Мандела трансферы Динамо Тирана Металлист 1925 чемпионат Албании по футболу трансферы УПЛ Батон Забергия ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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