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Лига конференций
Проходит дальше Маккаби Хайфа
31.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 0
Торпедо-БелАЗ
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Лига конференций
02 августа 2025, 03:59 | Обновлено 02 августа 2025, 04:24
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Ермаков, выступая за Маккаби Хайфа, не пожал руки белорусам в еврокубке

Украинский голкипер проигнорировал игроков рб из торпедо-белаз жодино

02 августа 2025, 03:59 | Обновлено 02 августа 2025, 04:24
220
0
Ермаков, выступая за Маккаби Хайфа, не пожал руки белорусам в еврокубке
ФК Маккаби Хайфа. Георгий Ермаков

Украинский голкипер Георгий Ермаков, выступая за Маккаби Хайфа, не пожал руки белорусам в еврокубке.

Вратарь перед матчем проигнорировал представителей рб из торпедо-белаз жодино, с которым играла его команда в квалификации Q2 Лиги конференций.

Маккаби из Хайфы в ответном поединке разгромил торпедо-белаз жодино со счетом 3:0 (после ничьей 1:1 в первой игре), а Ермаков отыграл весь матч насухо.

В раунде Q3 Лиги конференций Маккаби из Хайфы сыграет против Ракува из Польши.

Лига конференций УЕФА 2025/26

Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025

Маккаби Хайфа (Израиль) – торпедо-белаз (беларусь) – 3:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Саба, 14, Хазиза, 22, Стюарт, 78

ВИДЕО. Ермаков, выступая за Маккаби Тель-Авив, не пожал руки белорусам

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Trivante Stewart (Маккаби Хайфа).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Долев Хазиза (Маккаби Хайфа).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Диа Себа (Маккаби Хайфа).
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Маккаби Хайфа Георгий Ермаков Торпедо-БелАЗ Жодино Лига конференций видео рукопожатие дисквалификация беларуси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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