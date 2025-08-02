Украинский голкипер Георгий Ермаков, выступая за Маккаби Хайфа, не пожал руки белорусам в еврокубке.

Вратарь перед матчем проигнорировал представителей рб из торпедо-белаз жодино, с которым играла его команда в квалификации Q2 Лиги конференций.

Маккаби из Хайфы в ответном поединке разгромил торпедо-белаз жодино со счетом 3:0 (после ничьей 1:1 в первой игре), а Ермаков отыграл весь матч насухо.

В раунде Q3 Лиги конференций Маккаби из Хайфы сыграет против Ракува из Польши.

Лига конференций УЕФА 2025/26

Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025

Маккаби Хайфа (Израиль) – торпедо-белаз (беларусь) – 3:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Саба, 14, Хазиза, 22, Стюарт, 78

ВИДЕО. Ермаков, выступая за Маккаби Тель-Авив, не пожал руки белорусам