Ермаков, выступая за Маккаби Хайфа, не пожал руки белорусам в еврокубке
Украинский голкипер проигнорировал игроков рб из торпедо-белаз жодино
Украинский голкипер Георгий Ермаков, выступая за Маккаби Хайфа, не пожал руки белорусам в еврокубке.
Вратарь перед матчем проигнорировал представителей рб из торпедо-белаз жодино, с которым играла его команда в квалификации Q2 Лиги конференций.
Маккаби из Хайфы в ответном поединке разгромил торпедо-белаз жодино со счетом 3:0 (после ничьей 1:1 в первой игре), а Ермаков отыграл весь матч насухо.
В раунде Q3 Лиги конференций Маккаби из Хайфы сыграет против Ракува из Польши.
Лига конференций УЕФА 2025/26
Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025
Маккаби Хайфа (Израиль) – торпедо-белаз (беларусь) – 3:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Саба, 14, Хазиза, 22, Стюарт, 78
ВИДЕО. Ермаков, выступая за Маккаби Тель-Авив, не пожал руки белорусам
Єрмаков не потиснув руки гравцям рб pic.twitter.com/dcy6EnVWpD— Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) August 2, 2025
События матча
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