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Лига конференций
02 августа 2025, 02:41 | Обновлено 02 августа 2025, 03:31
55
0

На Крушинского записан автогол в матче Полесья в Лиге конференций

Житомирская команда по сумме двух матчей переиграла Санта-Колому из Андорры

02 августа 2025, 02:41 | Обновлено 02 августа 2025, 03:31
55
0
На Крушинского записан автогол в матче Полесья в Лиге конференций
ФК Полесье Житомир

Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Житомирское Полесье в гостях взяло реванш у команды Санта-Колома из Андорры (4:1), отыгравшись после домашнего поражения (1:2).

Гол хозяев поля сначала был записан на Марио Моурело, игрока команды из Андорры. Однако затем технические специалисты УЕФА изменили решение.

В итоге автором автогола на 49-й минуте назван Борис Крушинский, хавбек Полесья, который неудачно пытался выбить мяч, летящий в пустые ворота.

Волки, пройдя команду из Андорры (1:2 и 4:1), далее в Q3 Лиги конференций 7 и 14 августа сыграют против венгерского клуба Пакш, который по сумме двух матчей прошел словенский Марибор (1:0, 1:1).

Лига конференций УЕФА 2025/26

Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025

Санта-Колома (Андорра) – Полесье (Украина) – 1:4 (первый матч – 2:1)

Голы: Крушинский, 49 (автогол) – Михайличенко, 4, Филиппов, 48, Андриевский, 60, Гайдучик, 77

Видео голов и обзор матча

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Борис Крушинский автогол Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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