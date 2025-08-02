Мехелен переиграл Брюгге на старте 2-го тура чемпионата Бельгии

В стартовом матче 2-го тура бельгийской Лиги Жюпиле «Мехелен» на домашнем стадионе обыграл одного из фаворитов сезона – «Брюгге» (2:1).

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте, когда результативную атаку завершил Керим Мрабти.

На 59-й минуте Роб Схофс реализовал пенальти, удвоив преимущество хозяев. «Брюгге» вскоре сократил отставание – Христос Цолис отличился на 68-й минуте. Но больше забить гостям не удалось.

«Мехелен» взял важные три очка и временно захватил лидерство (4 очка после 2 туров).

Чемпионат Бельгии. 2-й тур, 1 августа 2025

Мехелен – Брюгге – 2:1

Голы: Мрабти, 7, Схофс, 59 (пен) – Цолис, 68

Турнирная таблица