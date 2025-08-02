Мехелен переиграл Брюгге на старте 2-го тура чемпионата Бельгии
Голы у хозяев поля забили Керим Мрабти и Роб Схофс
В стартовом матче 2-го тура бельгийской Лиги Жюпиле «Мехелен» на домашнем стадионе обыграл одного из фаворитов сезона – «Брюгге» (2:1).
Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте, когда результативную атаку завершил Керим Мрабти.
На 59-й минуте Роб Схофс реализовал пенальти, удвоив преимущество хозяев. «Брюгге» вскоре сократил отставание – Христос Цолис отличился на 68-й минуте. Но больше забить гостям не удалось.
«Мехелен» взял важные три очка и временно захватил лидерство (4 очка после 2 туров).
Чемпионат Бельгии. 2-й тур, 1 августа 2025
Мехелен – Брюгге – 2:1
Голы: Мрабти, 7, Схофс, 59 (пен) – Цолис, 68
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мехелен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|09.08.25 19:15 Вестерло - Мехелен01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен
|4
|2
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|03.08.25 17:00 Серкль Брюгге - Андерлехт27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло
|3
|3
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|03.08.25 20:15 Шарлеруа - Сент-Трюйден27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент
|3
|4
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|02.08.25 19:15 Стандард - Дендер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард
|3
|5
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|09.08.25 17:00 Брюгге - Серкль Брюгге01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге27.07.25 Брюгге 2:1 Генк
|3
|6
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|03.08.25 20:15 Шарлеруа - Сент-Трюйден27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа
|1
|7
|Ауд-Хеверле
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|03.08.25 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Ауд-Хеверле27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа
|1
|8
|Юнион Сент-Жилуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|03.08.25 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Ауд-Хеверле25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|1
|9
|Антверпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|03.08.25 14:30 Генк - Антверпен25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|1
|10
|Зюлте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|02.08.25 17:00 Вестерло - Зюлте-Варегем26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен
|1
|11
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|03.08.25 17:00 Серкль Брюгге - Андерлехт26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге
|1
|12
|Дендер
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|02.08.25 19:15 Стандард - Дендер26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге
|1
|13
|Генк
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|03.08.25 14:30 Генк - Антверпен27.07.25 Брюгге 2:1 Генк
|0
|14
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|02.08.25 21:45 Гент - Ла Лувьер27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент
|0
|15
|Ла Лувьер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|02.08.25 21:45 Гент - Ла Лувьер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард
|0
|16
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|02.08.25 17:00 Вестерло - Зюлте-Варегем27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло
|0
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