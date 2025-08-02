Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мехелен переиграл Брюгге на старте 2-го тура чемпионата Бельгии
Чемпионат Бельгии
Мехелен
01.08.2025 21:45 – FT 2 : 1
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
02 августа 2025, 06:23 | Обновлено 02 августа 2025, 07:01
22
0

Мехелен переиграл Брюгге на старте 2-го тура чемпионата Бельгии

Голы у хозяев поля забили Керим Мрабти и Роб Схофс

02 августа 2025, 06:23 | Обновлено 02 августа 2025, 07:01
22
0
Мехелен переиграл Брюгге на старте 2-го тура чемпионата Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 2-го тура бельгийской Лиги Жюпиле «Мехелен» на домашнем стадионе обыграл одного из фаворитов сезона – «Брюгге» (2:1).

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте, когда результативную атаку завершил Керим Мрабти.

На 59-й минуте Роб Схофс реализовал пенальти, удвоив преимущество хозяев. «Брюгге» вскоре сократил отставание – Христос Цолис отличился на 68-й минуте. Но больше забить гостям не удалось.

«Мехелен» взял важные три очка и временно захватил лидерство (4 очка после 2 туров).

Чемпионат Бельгии. 2-й тур, 1 августа 2025

Мехелен – Брюгге – 2:1

Голы: Мрабти, 7, Схофс, 59 (пен) – Цолис, 68

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 09.08.25 19:15 Вестерло - Мехелен01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен 4
2 Андерлехт 1 1 0 0 5 - 2 03.08.25 17:00 Серкль Брюгге - Андерлехт27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло 3
3 Сент-Трюйден 1 1 0 0 3 - 1 03.08.25 20:15 Шарлеруа - Сент-Трюйден27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент 3
4 Стандард 1 1 0 0 2 - 0 02.08.25 19:15 Стандард - Дендер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард 3
5 Брюгге 2 1 0 1 3 - 3 09.08.25 17:00 Брюгге - Серкль Брюгге01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге27.07.25 Брюгге 2:1 Генк 3
6 Шарлеруа 1 0 1 0 2 - 2 03.08.25 20:15 Шарлеруа - Сент-Трюйден27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа 1
7 Ауд-Хеверле 1 0 1 0 2 - 2 03.08.25 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Ауд-Хеверле27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа 1
8 Юнион Сент-Жилуаз 1 0 1 0 1 - 1 03.08.25 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Ауд-Хеверле25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 1
9 Антверпен 1 0 1 0 1 - 1 03.08.25 14:30 Генк - Антверпен25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 1
10 Зюлте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 02.08.25 17:00 Вестерло - Зюлте-Варегем26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен 1
11 Серкль Брюгге 1 0 1 0 0 - 0 03.08.25 17:00 Серкль Брюгге - Андерлехт26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге 1
12 Дендер 1 0 1 0 0 - 0 02.08.25 19:15 Стандард - Дендер26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге 1
13 Генк 1 0 0 1 1 - 2 03.08.25 14:30 Генк - Антверпен27.07.25 Брюгге 2:1 Генк 0
14 Гент 1 0 0 1 1 - 3 02.08.25 21:45 Гент - Ла Лувьер27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент 0
15 Ла Лувьер 1 0 0 1 0 - 2 02.08.25 21:45 Гент - Ла Лувьер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард 0
16 Вестерло 1 0 0 1 2 - 5 02.08.25 17:00 Вестерло - Зюлте-Варегем27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло 0
Полная таблица

По теме:
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Экс-игрок Динамо: «Подготовка к жизни, в которой будет меньше футбола»
Чемпионат Бельгии. Итоги тура 1: фиаско Сидорчука. Кто захватил лидерство?
чемпионат Бельгии по футболу Мехелен Брюгге Христос Цолис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Футбол | 01 августа 2025, 20:20 0
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций

Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи турецкому «Бешикташу»

«Бешикташу повезло, а Александрии – нет». Ковалев – о еврокубковых матчах
Футбол | 01 августа 2025, 08:02 0
«Бешикташу повезло, а Александрии – нет». Ковалев – о еврокубковых матчах
«Бешикташу повезло, а Александрии – нет». Ковалев – о еврокубковых матчах

Экс-полузащитник «Шахтера» подвел итог выступлений украинских команд в ЛЕ и ЛК в прошедший мид-уик

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01.08.2025, 08:07
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Соперник Шахтера в Лиге Европы понес серьезные кадровые потери
Футбол | 01.08.2025, 23:48
Соперник Шахтера в Лиге Европы понес серьезные кадровые потери
Соперник Шахтера в Лиге Европы понес серьезные кадровые потери
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Футбол | 02.08.2025, 05:32
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50
Футбол
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
31.07.2025, 09:14
Футбол
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
31.07.2025, 02:22
Бокс
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
01.08.2025, 00:56
Бокс
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
31.07.2025, 06:23 36
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем