27.07.2025 20:15 – FT 3 : 1
Бельгия28 июля 2025, 05:29 | Обновлено 28 июля 2025, 05:47
82
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Чемпионат Бельгии. Итоги тура 1: фиаско Сидорчука. Кто захватил лидерство?
С 25 по 27 июля состоялись матчи 1-го тура чемпионата Бельгии
28 июля 2025, 05:29 | Обновлено 28 июля 2025, 05:47
82
0
С 25 по 27 июля состоялись матчи 1-го тура чемпионата Бельгии.
За три дня прошло 8 матчей стартового тура.
Лидерство после первого тура захватил Андерлехт, переигравший Вестерло (5:2), за который первый тайм сыграл Сергей Сидорчук, а затем был заменен.
Победы в 1-м туре также одержали Стандард, Брюгге и Сент-Трюйден.
Чемпионат Бельгии. 1-й тур
- 25.07. 21:45. Антверпен – Юнион Сен-Жилуаз – 1:1
- 26.07. 17:00. Дендер – Серкль Брюгге – 0:0
- 26.07. 19:15. Зюлте-Варегем – Мехелен – 1:1
- 26.07. 21:45. Ла-Лувьер – Стандард – 0:2
- 27.07. 14:30. Андерлехт – Вестерло – 5:2
- 27.07. 17:00. Левен – Шарлеруа – 2:2
- 27.07. 19:30. Брюгге – Генк – 2:1
- 27.07. 20:15. Сент-Трюйден – Гент – 3:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|03.08.25 17:00 Серкль Брюгге - Андерлехт27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло
|3
|2
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|03.08.25 20:15 Шарлеруа - Сент-Трюйден27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент
|3
|3
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|02.08.25 19:15 Стандард - Дендер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард
|3
|4
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|01.08.25 21:45 Мехелен - Брюгге27.07.25 Брюгге 2:1 Генк
|3
|5
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|03.08.25 20:15 Шарлеруа - Сент-Трюйден27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа
|1
|6
|Ауд-Хеверле
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|03.08.25 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Ауд-Хеверле27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа
|1
|7
|Мехелен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|01.08.25 21:45 Мехелен - Брюгге26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен
|1
|8
|Юнион Сент-Жилуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|03.08.25 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Ауд-Хеверле25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|1
|9
|Антверпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|03.08.25 14:30 Генк - Антверпен25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|1
|10
|Зюлте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|02.08.25 17:00 Вестерло - Зюлте-Варегем26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен
|1
|11
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|03.08.25 17:00 Серкль Брюгге - Андерлехт26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге
|1
|12
|Дендер
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|02.08.25 19:15 Стандард - Дендер26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге
|1
|13
|Генк
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|03.08.25 14:30 Генк - Антверпен27.07.25 Брюгге 2:1 Генк
|0
|14
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|02.08.25 21:45 Гент - Ла Лувьер27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент
|0
|15
|Ла Лувьер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|02.08.25 21:45 Гент - Ла Лувьер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард
|0
|16
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|02.08.25 17:00 Вестерло - Зюлте-Варегем27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло
|0
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