Чемпионат Бельгии. Итоги тура 1: фиаско Сидорчука. Кто захватил лидерство?

С 25 по 27 июля состоялись матчи 1-го тура чемпионата Бельгии.

За три дня прошло 8 матчей стартового тура.

Лидерство после первого тура захватил Андерлехт, переигравший Вестерло (5:2), за который первый тайм сыграл Сергей Сидорчук, а затем был заменен.

Победы в 1-м туре также одержали Стандард, Брюгге и Сент-Трюйден.

Чемпионат Бельгии. 1-й тур

25.07. 21:45. Антверпен – Юнион Сен-Жилуаз – 1:1

26.07. 17:00. Дендер – Серкль Брюгге – 0:0

26.07. 19:15. Зюлте-Варегем – Мехелен – 1:1

26.07. 21:45. Ла-Лувьер – Стандард – 0:2

27.07. 14:30. Андерлехт – Вестерло – 5:2

27.07. 17:00. Левен – Шарлеруа – 2:2

27.07. 19:30. Брюгге – Генк – 2:1

27.07. 20:15. Сент-Трюйден – Гент – 3:1

Турнирная таблица