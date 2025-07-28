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Чемпионат Бельгии
Сент-Трюйден
27.07.2025 20:15 – FT 3 : 1
Гент
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Бельгия
28 июля 2025, 05:29 | Обновлено 28 июля 2025, 05:47
82
0

Чемпионат Бельгии. Итоги тура 1: фиаско Сидорчука. Кто захватил лидерство?

С 25 по 27 июля состоялись матчи 1-го тура чемпионата Бельгии

28 июля 2025, 05:29 | Обновлено 28 июля 2025, 05:47
82
0
Чемпионат Бельгии. Итоги тура 1: фиаско Сидорчука. Кто захватил лидерство?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

С 25 по 27 июля состоялись матчи 1-го тура чемпионата Бельгии.

За три дня прошло 8 матчей стартового тура.

Лидерство после первого тура захватил Андерлехт, переигравший Вестерло (5:2), за который первый тайм сыграл Сергей Сидорчук, а затем был заменен.

Победы в 1-м туре также одержали Стандард, Брюгге и Сент-Трюйден.

Чемпионат Бельгии. 1-й тур

  • 25.07. 21:45. Антверпен – Юнион Сен-Жилуаз – 1:1
  • 26.07. 17:00. Дендер – Серкль Брюгге – 0:0
  • 26.07. 19:15. Зюлте-Варегем – Мехелен – 1:1
  • 26.07. 21:45. Ла-Лувьер – Стандард – 0:2
  • 27.07. 14:30. Андерлехт – Вестерло – 5:2
  • 27.07. 17:00. Левен – Шарлеруа – 2:2
  • 27.07. 19:30. Брюгге – Генк – 2:1
  • 27.07. 20:15. Сент-Трюйден – Гент – 3:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Андерлехт 1 1 0 0 5 - 2 03.08.25 17:00 Серкль Брюгге - Андерлехт27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло 3
2 Сент-Трюйден 1 1 0 0 3 - 1 03.08.25 20:15 Шарлеруа - Сент-Трюйден27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент 3
3 Стандард 1 1 0 0 2 - 0 02.08.25 19:15 Стандард - Дендер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард 3
4 Брюгге 1 1 0 0 2 - 1 01.08.25 21:45 Мехелен - Брюгге27.07.25 Брюгге 2:1 Генк 3
5 Шарлеруа 1 0 1 0 2 - 2 03.08.25 20:15 Шарлеруа - Сент-Трюйден27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа 1
6 Ауд-Хеверле 1 0 1 0 2 - 2 03.08.25 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Ауд-Хеверле27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа 1
7 Мехелен 1 0 1 0 1 - 1 01.08.25 21:45 Мехелен - Брюгге26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен 1
8 Юнион Сент-Жилуаз 1 0 1 0 1 - 1 03.08.25 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Ауд-Хеверле25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 1
9 Антверпен 1 0 1 0 1 - 1 03.08.25 14:30 Генк - Антверпен25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 1
10 Зюлте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 02.08.25 17:00 Вестерло - Зюлте-Варегем26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен 1
11 Серкль Брюгге 1 0 1 0 0 - 0 03.08.25 17:00 Серкль Брюгге - Андерлехт26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге 1
12 Дендер 1 0 1 0 0 - 0 02.08.25 19:15 Стандард - Дендер26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге 1
13 Генк 1 0 0 1 1 - 2 03.08.25 14:30 Генк - Антверпен27.07.25 Брюгге 2:1 Генк 0
14 Гент 1 0 0 1 1 - 3 02.08.25 21:45 Гент - Ла Лувьер27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент 0
15 Ла Лувьер 1 0 0 1 0 - 2 02.08.25 21:45 Гент - Ла Лувьер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард 0
16 Вестерло 1 0 0 1 2 - 5 02.08.25 17:00 Вестерло - Зюлте-Варегем27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло 0
Полная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Антверпен Юнион Сен-Жилуаз Дендер Серкль Брюгге Зюлте-Варегем Мехелен Стандард Андерлехт Вестерло Ауд-Хеверле Левен Шарлеруа Брюгге Генк Сент-Трюйден Гент Сергей Сидорчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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