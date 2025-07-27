Сидорчук не помог. Вестерло пропустило от Андерлехта пять мячей

В 1-м туре чемпионата Бельгии «Андерлехт» на собственном поле принимал «Вестерло».

Украинец Сергей Сидорчук вышел в основном составе, но уже после перерыва был заменен. За первые 45 минут «Андерлехт» забил в ворота «Вестерло» два мяча.

Матч полностью был под контролем «Андерлехта». На 19-й минуте Торган Азар открыл счет в матче, а на 37-м преимущество удвоил Тристан Дегреф.

Сразу же в начале второго тайма игроки «Вестерло» забили. Отличился Киан Васэн. На 58-й гости создали камбэк усилиями Матия Фригана.

Но удержать ничейный результат «Вестерло» не смогло. На 65-й минуте Нильсон Ангуло снова вывел «Андерлехт» вперед. Натан Салиба на 70-й закрепил преимущество хозяев, а Торган Азар в добавленное арбитром время установил окончательный результат – 5:2.

Бельгия чемпионаты. 1-й тур

Андерлехт – Вестерло – 5:2

Голы: Азар, 19, 90+1, Дегреф, 37, Ангуло, 65, Салиба, 70 – Вассен, 46, Фриган, 58