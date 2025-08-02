Шок: игрока Реала хотят посадить на 2,5 года. Хаби Алонсо от него отрекся

Талант «Реала» центрбек Рауль Асенсио может загреметь за решетку. Прокуратура Испании требует для Асенсио тюремного заключения на 2,5 года, обвиняя его преступлении.

Отмечается, что игрока обвиняют в распространении видео, на котором был сексуальный контакт с двумя несовершеннолетними девушками.

В «Реале» пока никаких комментариев по поводу этого случая не давали.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на испанского защитника Рауля Асенсио.

В прошлом сезоне Рауль Асенсио провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 2 голевыми передачами.