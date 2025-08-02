Шок: игрока Реала хотят посадить на 2,5 года. Хаби Алонсо от него отрекся
У Рауля Асенсио – проблемы
Талант «Реала» центрбек Рауль Асенсио может загреметь за решетку. Прокуратура Испании требует для Асенсио тюремного заключения на 2,5 года, обвиняя его преступлении.
Отмечается, что игрока обвиняют в распространении видео, на котором был сексуальный контакт с двумя несовершеннолетними девушками.
В «Реале» пока никаких комментариев по поводу этого случая не давали.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на испанского защитника Рауля Асенсио.
В прошлом сезоне Рауль Асенсио провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 2 голевыми передачами.
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