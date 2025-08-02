Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шок: игрока Реала хотят посадить на 2,5 года. Хаби Алонсо от него отрекся
Испания
02 августа 2025, 19:16 | Обновлено 02 августа 2025, 19:33
1069
2

Шок: игрока Реала хотят посадить на 2,5 года. Хаби Алонсо от него отрекся

У Рауля Асенсио – проблемы

02 августа 2025, 19:16 | Обновлено 02 августа 2025, 19:33
1069
2
Шок: игрока Реала хотят посадить на 2,5 года. Хаби Алонсо от него отрекся
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Талант «Реала» центрбек Рауль Асенсио может загреметь за решетку. Прокуратура Испании требует для Асенсио тюремного заключения на 2,5 года, обвиняя его преступлении.

Отмечается, что игрока обвиняют в распространении видео, на котором был сексуальный контакт с двумя несовершеннолетними девушками.

В «Реале» пока никаких комментариев по поводу этого случая не давали.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на испанского защитника Рауля Асенсио.

В прошлом сезоне Рауль Асенсио провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 2 голевыми передачами.

По теме:
Назван единственный сценарий, при котором Реал согласится продать Лунина
Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала
Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт
чемпионат Испании по футболу криминал Реал Мадрид суд секс Ла Лига lifestyle Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Зеленский встретился с Усиком и обсудил с чемпионом важные вопросы
Бокс | 02 августа 2025, 16:40 7
ФОТО. Зеленский встретился с Усиком и обсудил с чемпионом важные вопросы
ФОТО. Зеленский встретился с Усиком и обсудил с чемпионом важные вопросы

Пояса никто не дарил

ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
Футбол | 02 августа 2025, 12:11 88
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?

«Борнмут» договорился с французским клубом о трансфере защитника за 68 млн евро

Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Бокс | 02.08.2025, 03:25
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 02.08.2025, 08:45
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Дебют Пономарева, возвращение Скрипника. Составы на матч Заря – ЛНЗ в УПЛ
Футбол | 02.08.2025, 16:56
Дебют Пономарева, возвращение Скрипника. Составы на матч Заря – ЛНЗ в УПЛ
Дебют Пономарева, возвращение Скрипника. Составы на матч Заря – ЛНЗ в УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
trentreznor11
Спорт.уа, у вас там є нормальний редактор, який би дав підсрачник цьому писаці? Чому він такий тупий? Щодня пише лайно без кінця-краю...  "контракт" замість "контакт"? ще й коментар неможливо написати розлогий - захищаєте своїх бездарів
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
31.07.2025, 23:59 2
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
02.08.2025, 04:57 1
Бокс
Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
01.08.2025, 01:52 1
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30
Футбол
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем