Новое подписание Ноттингема стало вторым самым дорогим в истории клуба

Совсем недавно швейцарский вингер Дан Ндойе официально стал игроком английского клуба «Ноттингем Форест». «Болонья» заработала на продаже своего игрока 40 млн евро.

Это приобретение стало для «Ноттингема» вторым самым дорогим в истории клуба. Первое место в рейтинге самых дорогих трансферов до сих пор принадлежит шотландскому хавбеку Эллиоту Андерсону, которого в прошлом сезоне «лесники» купили у «Ньюкасла» за 41,2 млн.

В верхнюю пятерку лидеров рейтинга также вошли Ибраим Сангаре («ПСВ», 35 млн), Морган Гиббс-Уайт («Вулверхэмптон», 29,5 млн) и Антони Эланга («Манчестер Юнайтед», 22,9 млн).