Лунин получил предложение от Ньюкасла и МЮ. Он решил, за кого играть

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.

По информации испанских СМИ, с «Реалом» связывались два именитых клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Однако «Реал» не горит желанием продавать украинца, а сам Андрей доволен своей ролью в клубе и хочет провести следующий сезон именно за «Реал».

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».