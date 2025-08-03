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  4. Лунин получил предложение от Ньюкасла и МЮ. Он решил, за кого играть
Испания
03 августа 2025, 00:04 |
359
0

Лунин получил предложение от Ньюкасла и МЮ. Он решил, за кого играть

Вратарь хочет остаться в «Реале»

03 августа 2025, 00:04 |
359
0
Лунин получил предложение от Ньюкасла и МЮ. Он решил, за кого играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.

По информации испанских СМИ, с «Реалом» связывались два именитых клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Однако «Реал» не горит желанием продавать украинца, а сам Андрей доволен своей ролью в клубе и хочет провести следующий сезон именно за «Реал».

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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