Испания03 августа 2025, 00:04 |
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Лунин получил предложение от Ньюкасла и МЮ. Он решил, за кого играть
Вратарь хочет остаться в «Реале»
03 августа 2025, 00:04 |
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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.
По информации испанских СМИ, с «Реалом» связывались два именитых клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Однако «Реал» не горит желанием продавать украинца, а сам Андрей доволен своей ролью в клубе и хочет провести следующий сезон именно за «Реал».
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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