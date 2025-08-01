Стало известно, на каких условиях игрок Руха перейдет в Лехию
Виталий Роман готовится к новому этапу карьеры
Защитник «Руха» Виталий Роман провел последний матч за львовскую команду в этом сезоне.
Как стало известно Sport.ua, автор победного гола в ворота «Полтавы» уже на этой неделе отправится в Польшу, где продолжит карьеру в «Лехии» из Гданьска, выступающей в элитном дивизионе.
По имеющейся информации, за «Лехию» 22-летний защитник «Руха» и молодежной сборной Украины будет играть на правах годовой аренды с правом выкупа.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает этого футболиста в 800 тысяч евро. Виталий Роман станет шестым украинским легионером в этой команде. Ранее в Гданьск перебрались вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко и Антон Царенко, нападающие Максим Хлань и Богдан Вьюник.
Ранее сообщалось, что защитник «Руха» может покинуть Премьер-лигу и перебраться в Европу.
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