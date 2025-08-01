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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 23:33 |
144
0

Стало известно, на каких условиях игрок Руха перейдет в Лехию

Виталий Роман готовится к новому этапу карьеры

01 августа 2025, 23:33 |
144
0
Стало известно, на каких условиях игрок Руха перейдет в Лехию
ФК Рух Львов. Виталий Роман

Защитник «Руха» Виталий Роман провел последний матч за львовскую команду в этом сезоне.

Как стало известно Sport.ua, автор победного гола в ворота «Полтавы» уже на этой неделе отправится в Польшу, где продолжит карьеру в «Лехии» из Гданьска, выступающей в элитном дивизионе.

По имеющейся информации, за «Лехию» 22-летний защитник «Руха» и молодежной сборной Украины будет играть на правах годовой аренды с правом выкупа.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает этого футболиста в 800 тысяч евро. Виталий Роман станет шестым украинским легионером в этой команде. Ранее в Гданьск перебрались вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко и Антон Царенко, нападающие Максим Хлань и Богдан Вьюник.

Ранее сообщалось, что защитник «Руха» может покинуть Премьер-лигу и перебраться в Европу.

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Рух Львов чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Виталий Роман трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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