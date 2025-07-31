Защитник Руха может покинуть Премьер-лигу и перебраться в Европу

Защитник львовского «Руха» и сборной Украины U-21 Виталий Роман может покинуть Премьер-лигу и продолжить карьеру в чемпионате Польши.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Лехия» из Гданьска. Стороны ведут переговоры о потенциальном трансфере, вероятность которого оценивается довольно высоко.

Роман выступал за первую команду «Руха» с 2021 года – за это время провел 85 матчей на клубном уровне, в которых записал на свой счет один ассист. Контракт игрока истекает в декабре 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет 800 тысяч евро.

В составе «Лехии» играет немало украинцев – голкипер Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук (аренда из киевского «Динамо»), полузащитники Иван Желизко и Антон Царенко, а также форвард Богдан Вьюнник.