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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 05:23 | Обновлено 31 июля 2025, 05:41
149
0

Клуб из Польши заинтересован в услугах защитника львовского Руха

Виталий Роман получил вариант продолжения карьеры в Польше

31 июля 2025, 05:23 | Обновлено 31 июля 2025, 05:41
149
0
Клуб из Польши заинтересован в услугах защитника львовского Руха
ФК Рух. Виталий Роман (справа)

Клуб из Польши заинтересован в услугах защитника львовского Руха Виталия Романа.

22-летний Виталий Роман получил вариант продолжения карьеры в Польше.

Об этом информирует журналист Эндрю Тодос. При этом польский клуб не называется.

В прошлом сезоне Виталий Роман сыграл за Рух 27 матчей УПЛ и 2 поединка Кубка Украины, без забитых голов.

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Виталий Роман Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эндрю Тодос чемпионат Польши по футболу
Николай Степанов Источник: Zorya Londonsk
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