Украина. Премьер лига31 июля 2025, 05:23 | Обновлено 31 июля 2025, 05:41
149
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Клуб из Польши заинтересован в услугах защитника львовского Руха
Виталий Роман получил вариант продолжения карьеры в Польше
31 июля 2025, 05:23 | Обновлено 31 июля 2025, 05:41
149
0
Клуб из Польши заинтересован в услугах защитника львовского Руха Виталия Романа.
22-летний Виталий Роман получил вариант продолжения карьеры в Польше.
Об этом информирует журналист Эндрю Тодос. При этом польский клуб не называется.
В прошлом сезоне Виталий Роман сыграл за Рух 27 матчей УПЛ и 2 поединка Кубка Украины, без забитых голов.
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