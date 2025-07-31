Клуб из Польши заинтересован в услугах защитника львовского Руха Виталия Романа.

22-летний Виталий Роман получил вариант продолжения карьеры в Польше.

Об этом информирует журналист Эндрю Тодос. При этом польский клуб не называется.

В прошлом сезоне Виталий Роман сыграл за Рух 27 матчей УПЛ и 2 поединка Кубка Украины, без забитых голов.