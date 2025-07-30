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  4. Замена Роману. Экс-игрок Александрии присоединится к Руху
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 21:27 |
612
0

Замена Роману. Экс-игрок Александрии присоединится к Руху

Юрий Копына станет игроком львовского клуба

30 июля 2025, 21:27 |
612
0
Замена Роману. Экс-игрок Александрии присоединится к Руху
ФК Александрия. Юрий Копына

Украинский защитник Юрий Копына станет игроком «Руха», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 29-летни футболист в ближайшее время подпишет контракт с львовским клубом. «Рух» перехватил футболиста у «Эпицентра». Присоединится к команде Федыка Копына на правах свободного агента.

«Рух» попрощается с Виталием Романом, который перейдет в один из европейских чемпионатов. Именно этот трансфер и является причиной подписания Копыны.

Прошлый сезон Юрий провел в составе «Александрии», с которой он стал вице-чемпионом Украинской Премьер-лиги. За 17 сыгранных матчей он успел отличиться 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, «Рух» подписал полузащитника-легионера.

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Юрий Копына Эпицентр Каменец-Подольский Рух Львов Александрия свободный агент Виталий Роман трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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