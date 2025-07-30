Замена Роману. Экс-игрок Александрии присоединится к Руху

Украинский защитник Юрий Копына станет игроком «Руха», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 29-летни футболист в ближайшее время подпишет контракт с львовским клубом. «Рух» перехватил футболиста у «Эпицентра». Присоединится к команде Федыка Копына на правах свободного агента.

«Рух» попрощается с Виталием Романом, который перейдет в один из европейских чемпионатов. Именно этот трансфер и является причиной подписания Копыны.

Прошлый сезон Юрий провел в составе «Александрии», с которой он стал вице-чемпионом Украинской Премьер-лиги. За 17 сыгранных матчей он успел отличиться 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, «Рух» подписал полузащитника-легионера.