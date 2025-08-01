Соперник Шахтера в Лиге Европы понес серьезные кадровые потери

7 и 14 августа состоятся матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в которых сыграют донецкий «Шахтер» и греческий «Панатинаикос».

Накануне этого противостояния стало известно о серьезных кадровых потерях в составе соперника украинской команды. Форвард, капитан и один из лидеров «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис получил повреждение мышц и выбыл на две недели.

В ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование, по итогам которого и будут известны все детали травмы. Однако, по сообщениям греческой прессы, Фотис не может помочь команде в противостоянии с «горняками».»

В нынешнем сезоне Иоаннидис провел два матча, но пока не сумел отличиться результативными действиями. В кампании 2024/25 грек сыграл 42 поединка во всех турнирах, записал на свой счет 11 голов и один ассист.