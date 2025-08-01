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  4. Соперник Шахтера в Лиге Европы понес серьезные кадровые потери
Лига Европы
01 августа 2025, 23:48 |
197
0

Соперник Шахтера в Лиге Европы понес серьезные кадровые потери

Капитан и один из лидеров «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис травмировал мышцы и вылетел на две недели

01 августа 2025, 23:48 |
197
0
Соперник Шахтера в Лиге Европы понес серьезные кадровые потери
Getty Images/Global Images Ukraine. Фотис Иоаннидис

7 и 14 августа состоятся матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в которых сыграют донецкий «Шахтер» и греческий «Панатинаикос».

Накануне этого противостояния стало известно о серьезных кадровых потерях в составе соперника украинской команды. Форвард, капитан и один из лидеров «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис получил повреждение мышц и выбыл на две недели.

В ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование, по итогам которого и будут известны все детали травмы. Однако, по сообщениям греческой прессы, Фотис не может помочь команде в противостоянии с «горняками».»

В нынешнем сезоне Иоаннидис провел два матча, но пока не сумел отличиться результативными действиями. В кампании 2024/25 грек сыграл 42 поединка во всех турнирах, записал на свой счет 11 голов и один ассист.

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Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос Фотис Иоаннидис травма
Николай Титюк Источник: Gazzetta.gr
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