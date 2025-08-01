Капитан Руха: «Нам пригодилось удаление в составе Полтавы»

В стартовом туре УПЛ львовский «Рух» вырвал победу у «Полтавы» (2:1).

Капитан львовян Денис Подгурский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам склонить чашу весов в свою пользу под занавес противостояния.

«Нам на старте достался неудобный оппонент. Соперники действуют компактно, умело играют на подборах, довольно организованно защищаются, а атакуют с помощью длинных передач.

Соперничество шло на встречных курсах, и добиться перелома нам удалось, когда на 70-й минуте гости остались в меньшинстве. Они сосредоточились на обороне, чтобы сохранить ничейный счет, но это им не помогло. Под занавес матча к атаке подключился защитник Виталий Роман и забил победный гол.

Эта победа важна еще и потому, что во втором туре сыграем с грандом украинского футбола – «Динамо». Теперь будем готовиться с приподнятым настроением».