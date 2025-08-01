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Молодежные турниры
01 августа 2025, 22:47 | Обновлено 02 августа 2025, 00:11
383
1

ОСИПЕНКО: «Динамо соскучилось по чемпионату. Я просто замкнул прострел»

Хавбек юношеской команды забил гол и принес победу над Вересом U-19

01 августа 2025, 22:47 | Обновлено 02 августа 2025, 00:11
383
1
ОСИПЕНКО: «Динамо соскучилось по чемпионату. Я просто замкнул прострел»
ФК Динамо Киев. Кирилл Осипенко

Полузащитник юношеской команды «Динамо» Кирилл Осипенко поделился впечатлениями от гостевой победы над «Вересом» (1:0), в которой он забил победный мяч.

– Какие у тебя впечатления от первого матча в сезоне? Как оценишь форму команды и свою собственную?

– Да, конечно, все соскучились по чемпионату, поэтому усердно готовились. Чувствуем себя хорошо, но есть над чем работать. Сегодня была только первая игра, слава Богу, завоевали важные три очка, но у нас еще впереди много туров, и останавливаться нельзя, нужно работать еще больше.

– В целом, в последние сезоны игры с «Вересом» складываются непросто, они не раз отбирали очки у «Динамо». В чем секрет этой команды? Сегодня они играли против вас так, как вы и ожидали?

– Да, мы этого и ожидали, разбирали соперника. Никаких секретов нет, просто все команды, не только «Верес», выходят заряженными на «Динамо», потому что у нас лучшая команда в Украине, и все хотят у нас отобрать очки, но не у всех это получается. Сегодня они играли неплохо, но не получилось.

– Ты сегодня забил единственный победный мяч. Расскажи о нем подробнее.

– Ничего особенного – прошел прострел, и я оказался в том месте, где и должен быть, замкнув передачу. С рикошетом немного, но, слава Богу, залетело – и хорошо.

– В таких ситуациях, когда идут прострелы, вы на тренировках разбираете, кто куда должен бежать, или ты действуешь уже по ситуации?

– Да, конечно, при наших прострелах все игроки знают, где должны оказаться в определенный момент в определенном месте, поэтому мы все это отрабатываем на тренировках, и каждый знает свои действия в таких моментах и ситуациях.

– Ты прошел сборы с первой командой, сейчас ты капитан юношеской команды. Это дополнительная ответственность? Чувствуешь себя более уверенно?

– Конечно, это дополнительная мотивация, так как прошел сборы с первой командой. Теперь нужно работать еще больше, прибавлять в своей игре и показывать пример молодым игрокам.

– «Динамо» два сезона подряд становилось чемпионом. В прошлом сезоне говорили, что защитить чемпионский титул сложнее, чем завоевать его в первый раз после длительной паузы. Какие сейчас ощущения? Уверенно входите в сезон?

– Достаточно уверенно. У нас нет других целей, мы должны идти за третьим чемпионством и будем делать все возможное для этого. У нас хороший подбор игроков, которые знают, что мы все можем, и все зависит только от нас. Будем работать и стараться достичь поставленных целей.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Serebro1233
Після завжди першого немає сумнівів хто очолить першу команду.
#СлаваДостойним🌞🧢
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