Сербские болельщики оскорбляли украинцев в матче Партизан – Александрия
Клуб из Белграда может быть наказан из-за поведения фанатов
31 июля состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились сербский «Партизан» и украинская «Александрия».
Клуб из Белграда разгромил серебряного призера Премьер-лиги со счетом 4:0 и завоевал путевку в следующую стадию (общий счет – 6:0).
Этот матч запомнился постоянными провокациями и оскорблениями болельщиков «Партизана». По информации издания telegraf.rs сербские фанаты регулярно использовали нецензурную брань в адрес украинцев, называли соперника «цыганами», пели песни о братстве с россией, спартаком и цска.
Клуб из Белграда может быть наказан УЕФА из-за этих инцидентов – в предыдущем раунде «Партизан» был оштрафован из-за поведеняи собственных болельщиков в матче с кипрским АЕК Ларнака.
Подопечные Кирилла Нестеренко прекратили свой путь в нынешнем сезоне еврокубков. «Партизан» в четвертом раунде квалификации сыграет против шотландского «Хиберниана».
Tuča igrača Partizana i Oleksandrije pic.twitter.com/kPjivv4ZNp— Basket academy Serbia (@DragutinStojme2) July 31, 2025
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