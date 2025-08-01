Сербские болельщики оскорбляли украинцев в матче Партизан – Александрия

31 июля состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились сербский «Партизан» и украинская «Александрия».

Клуб из Белграда разгромил серебряного призера Премьер-лиги со счетом 4:0 и завоевал путевку в следующую стадию (общий счет – 6:0).

Этот матч запомнился постоянными провокациями и оскорблениями болельщиков «Партизана». По информации издания telegraf.rs сербские фанаты регулярно использовали нецензурную брань в адрес украинцев, называли соперника «цыганами», пели песни о братстве с россией, спартаком и цска.

Клуб из Белграда может быть наказан УЕФА из-за этих инцидентов – в предыдущем раунде «Партизан» был оштрафован из-за поведеняи собственных болельщиков в матче с кипрским АЕК Ларнака.

Подопечные Кирилла Нестеренко прекратили свой путь в нынешнем сезоне еврокубков. «Партизан» в четвертом раунде квалификации сыграет против шотландского «Хиберниана».