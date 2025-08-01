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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо и Шахтер лучше готовы к еврокубкам»
Лига чемпионов
01 августа 2025, 21:39 |
295
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо и Шахтер лучше готовы к еврокубкам»

«Полесье» еще не нашло свою игру

01 августа 2025, 21:39 |
295
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо и Шахтер лучше готовы к еврокубкам»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport ua оценил шансы украинских команд пробиться в следующий раунд еврокубков:

«Динамовцы и «горняки» находятся в боевой спортивной форме. Следует отдать должное наставникам команд. Важно, что для Александра Шовковского и Арды Турана определяющим есть спортивный принцип: кто лучше готов, тот играет.

Кстати, даже и не вспомню, кому из иностранцев, ранее возглавлявших «Шахтер», удавалось так быстро найти общий язык с подопечными, как турецкому специалисту. Не может не радовать, что «Динамо» и «Шахтер» действуют все более содержательно, особенно добавили в организации игры в защите, чем еще в прошлом сезоне не могли похвастаться. По-моему, у наших грандов высокие шансы пройти дальше.

А вот к «Полесью» есть вопросы. С приходом нового наставника Руслана Ротаня мало что изменилось. Действиям команды не хватает сбалансированности, уверенности, есть проблемы в центре обороны, опорной зоне. Притормозили лидеры Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко.

Возможно, тренер еще не определился с теми, на кого делать ставку, ведь на контракте находится очень много футболистов, среди которых немало легионеров. Только время не терпит, потому что с такой игрой «Полесью» не поздоровиться не только на международной арене, но и в чемпионате УПЛ», – считает эксперт.

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Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир Александр Шовковский Арда Туран Руслан Ротань Олег Федорчук инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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