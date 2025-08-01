Мирон МАРКЕВИЧ: «Не надо на него вешать всех собак. Много футболистов ушло»

31 июля состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграли сербский «Партизан» и украинская «Александрия».

Серебряный призер Премьер-лиги потерпел поражение со счетом 0:4 и вылетел из турнира (общий счет – 0:6). Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением об этом результате:

«Забивать надо. Еще в первой встрече не использовали ряд подходящих поводов для взятия ворот. Вчера также было несколько моментов. То, что не реализовали свои шансы – пол беды. «Александрия» очень плохо сыграла в защите. В межсезонье команда потеряла ведущих игроков.

Калюжный – серьезный футболист, в центральной зоне все перекрывал, тот же Шабанов в центре защиты действовал уверенно. У своих ворот давали делать соперникам все, что они хотели (в матче Лиги конференций – прим). При этом «Партизан» – не показатель уровня этого турнира, очень посредственная команда.

Роль тренера всегда важна, но в этом случае не нужно на него вешать всех собак. Это легче всего сделать. Главная причина неудачи в том, что ушли многие футболисты. Все сломалось в командной игре. Ее нужно строить сначала. А времени, чтобы подготовиться должным образом, не было», – уверен Маркевич.