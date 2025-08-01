Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций

31 июля состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».

«Горняки» одолели соперника со счетом 2:0 и пробились в следующий раунд, где сыграют против греческого «Панатинаикоса». После завершения этого противостояния главный тренер украинской команды Арда Туран признался, что больше не хочет пересекаться с «Бешикташем» (такое возможно, если «Шахтер» вылетит в Лигу конференций – прим).

«Я желаю «Бешикташу» успехов в Лиге конференций. Надеюсь, мы там не встретимся. Турция должна побеждать на всех уровнях. Нам нужны успехи, и я искренне желаю, чтобы «Бешикташ» хорошо выступил в Лиге конференций, как и «Башакшехир». У них также есть потенциал побороться за трофей. И это не преуменьшение их возможностей – я искренне желаю им успеха.

«Бешикташ» – это новая команда. Не могу говорить о каких-то слабых сторонах новой команды, ведь в целом она очень хорошая, и иногда сложно играть определенные матчи. У меня большое уважение к Сульшеру и к «Бешикташу», но в футболе, чтобы что-то изменить, нужно терпение. Они – новая команда, там есть игроки, которые присоединились, и те, кто ушел», – подытожил Туран.