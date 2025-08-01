Боруссия Д – Лілль. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч начнется 2 августа в 18:00 по Киеву
В субботу, 2 августа состоится товарищеский матч между «Боруссией Дортмунд» и «Лиллем». По киевскому времени игра начнется в 18:00.
Боруссия Дортмунд
Прошлый сезон для немецкого клуба прошел не слишком стабильно. В Бундеслиге коллектив обеспечил себе место в топ-4 и участие в Лиге чемпионов только в последнем туре, обойдя «Фрайбург» на 2 зачетных пункта. В той же ЛЧ команда вылетела в четвертьфинале после поражения против «Барселоны» с общим счетом 3:5, а в Кубке Германии «шмели» проиграли «Вольфсбургу» в 1/16 финала.
Также подопечные Нико Ковача играли на обновленном Клубном чемпионате мира и стали победителями собственной группы. Однако в ¼ финала «Боруссия» проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 3:2.
Лилль
Французская команда в прошлом сезоне Лиги 1 завоевала 60 очков и заняла 5-е место, уступив «Ницце» из-за разницы забитых/пропущенных мячей. Поэтому коллектив примет участие в Лиге Европы, хотя от Лиги чемпионов его отделял всего 1 балл. В кубке страны «Лилль» уступил будущему полуфиналисту «Дюнкерку» в серии пенальти 1/16 финала.
В Лиге чемпионов в прошлом сезоне французы уступили той же «Боруссии Д» на стадии 1/8 финала с общим счетом 3:2.
Личные встречи
За всю историю коллективы играли в официальных очных играх между собой 4 раза – трижды поединки завершались вничью, а 1 раз победу одержала «Боруссия Д».
Интересные факты
- «Боруссия Д» отметилась 71 голом в прошлом сезоне Бундеслиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
- «Лилль» пропустил 36 голов в 34 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне – это 2-й лучший показатель после «ПСЖ» (у которого 35 пропущенных мячей).
- В 1-м товарищеском поединке на собрании «Боруссия Д» забила 8 голов.
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