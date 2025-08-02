ГАУФФ: Двойные? Я выигрываю, опираясь на одну ногу. Если встану на обе...

Вторая ракетка мира и первая сеяная хардового турнира WTA 1000 в Монреале Коко Гауфф (США) на пресс-конференции после победы над Вероникой Кудерметовой в 1/16 финала высказалась о большом количество двойных ошибок:

– Коко, как ты находишь баланс и рационально объясняешь себе, что у тебя было больше двойных ошибок, но при этом ты все равно победила?

– Да, есть и плюсы, и минусы. Конечно, я сильно разочарована собой в этой части игры. Я не поехала в Вашингтон, чтобы поработать над подачей, изменила кое-что, на тренировках все хорошо, подача идет отлично. Так что просто хочется, чтобы это перенеслось и на матч. Но я нахожу и позитив: я выигрываю, даже когда я играю на одной ноге А если я смогу встать на обе ноги, то, думаю, все станет гораздо проще и понятнее.

– Коко, ты возглавляешь Тур по количеству двойных ошибок. Это тебя беспокоит? Или ты можешь отодвинуть это в сторону, даже если это уже стало проблемой на этой неделе?

– Да, опять же – есть две стороны. Конечно, я не хочу быть первой в этом списке, я хочу играть лучше. Я, вероятно, никогда не буду полностью без двойных, но если я смогу снизить их до двух–трех за сет, это сильно упростит мои матчи. И да, приятно, что я выигрываю, несмотря на это. Но я очень строга к себе. Я знаю, что могу лучше. Я должна играть лучше. И я обязательно это исправлю. Это вопрос времени.

– Извини, Коко, еще немного о двойных. В прошлом году у тебя был тяжелый матч против Арины, ты допустила больше 20 двойных, в предыдущем матче с Даниэль снова много. Эти три соперницы любят атаковать, идти на прием. Возможно, именно это влияет на количество двойных?

– Думаю, особенно в матче с Даниэль я действительно об этом думала. Но это все равно не оправдание для двузначного количества двойных. Это могло бы добавить три–четыре ошибки, но не столько. Так что думаю, это не имеет такого уж большого значения. Сегодня [в матче с Кудерметовой] было чуть лучше, но все еще недостаточно хорошо. Так что, скорее всего, дело все-таки во мне.

За два поединка в Монреале Коко допустила 37 двойных ошибок, но прошла и Даниэль Коллинз, и Веронику Кудерметову. В четвертом раунде Гауфф поборется против перспективной Виктории Мбоко из Канады.