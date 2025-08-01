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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 18:38 |
1171
1

Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в сербском Партизане

Радосав Петрович договорился о сотрудничестве с сербским клубом

01 августа 2025, 18:38 |
1171
1
Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в сербском Партизане
Getty Images/Global Images Ukraine. Радосав Петрович

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Сербии Радосав Петрович определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Опытный 36-летний защитник решил вернуться в «Партизан» из Белграда, в котором он выступал с 2008 по 2011 год. Об этом сообщило издание zurnal.rs.

Петрович присоединится к сербской команде на правах свободного агента. На данный момент стороны ведут переговоры о деталях будущего соглашения.

Радосав в своей профессиональной карьере выступал за многие известные команды – играл за киевское «Динамо», португальский «Спортинг», английский «Блэкберн», испанскую «Альмерию» и другие клубы.

В Киеве подписали Петровича в качестве свободного агента в 2015 году, а через год продали за один миллион евро в «Спортинг».

Ранее сообщалось, что «Партизан» разгромил украинский клуб в Лиге конференций и завоевал путевку в следующий раунд квалификации еврокубков.

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Николай Титюк Источник
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vazazh
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