«Критиковать не за что». Маркевич стал на защиту игрока Шахтера после ЛЕ

31 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».

Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 2:0 и пробились в следующий раунд. После этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил результат второго игру «горняков»:

– Мирон Богданович, сильнейший соперник был у «Шахтера», но команда Арды Турана прошла его соотечественников довольно легко. Или это внешне так выглядело?

– Сказалась победа «Шахтера» в Стамбуле. Имея преимущество в два мяча, украинской команде было достаточно удержать преимущество. Учитывая уровень соперников, «горнякам» это не составило труда. «Шахтер» был на голову сильнее.

Донецкий клуб имел преимущество в скорости, мгновенно наказывал за огрехи в защите, индивидуальное мастерство игроков позволяло маневрировать так, что у защитников голова кружилась. Не случайно тренер «Бешикташа» Сульшер заменил в перерыве правого защитника, из зоны ответственности которого в первом тайме влетели два гола.

– После перерыва турецкому клубу удалось навязать свою игру «Шахтеру».

– Потому что «Шахтер» уже сделал результат и мог позволить себе все замены. Стояла задача удержать счет, и футболисты с ним справились.

– В некоторых моментах пришлось поволноваться. Дмитрий Ризнык в нескольких эпизодах мог привезти гол в свои ворота.

– Но ведь не привез! Поэтому критиковать не за что. «Шахтер» сыграл на классе, а он у них гораздо выше, чем у «Бешикташа», – поделился мнением Маркевич.