Л. Киченок / Перес – Гауфф / Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале
1 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/8 финала украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) сыграет против американского тандема Коко Гауфф / Маккартни Кесслер. Поединок состоится вторым запуском на корте №5 после игры Данилина / Крунич – Таунсенд / Чжан Шуай. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние тандемов. Коко и Маккартни проводят первый совместный турнир.
Победительницы противостояния в третьем раунде поборются либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини, либо против Барборы Крейчиковой и Алены Остапенко.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале
Житомирская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций