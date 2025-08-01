Л. Киченок / Перес – Гауфф / Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/8 финала украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) сыграет против американского тандема Коко Гауфф / Маккартни Кесслер. Поединок состоится вторым запуском на корте №5 после игры Данилина / Крунич – Таунсенд / Чжан Шуай. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние тандемов. Коко и Маккартни проводят первый совместный турнир.

Победительницы противостояния в третьем раунде поборются либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини, либо против Барборы Крейчиковой и Алены Остапенко.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА