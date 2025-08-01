Известный экс-игрок Ворсклы и ЛНЗ перешел в клуб из Люксембурга

28-летний атакующий полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль вернулся на родину и подписал контракт с клубом «Прогрес» из Нидеркорна.

В «Прогрес» Тилль перешел на правах свободного агента, заключив трехлетнее трудовое соглашение.

В конце июня Тилль завершил сотрудничество с черкасским ЛНЗ.

Ранее в Украине Оливье также успел поиграть за «Ворсклу».