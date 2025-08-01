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01 августа 2025, 15:38 |
374
0

Известный экс-игрок Ворсклы и ЛНЗ перешел в клуб из Люксембурга

Оливье Тилль будет выступать за «Прогрес» из Нидеркорна

01 августа 2025, 15:38 |
374
0
Известный экс-игрок Ворсклы и ЛНЗ перешел в клуб из Люксембурга
rtl.lu

28-летний атакующий полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль вернулся на родину и подписал контракт с клубом «Прогрес» из Нидеркорна.

В «Прогрес» Тилль перешел на правах свободного агента, заключив трехлетнее трудовое соглашение.

В конце июня Тилль завершил сотрудничество с черкасским ЛНЗ.

Ранее в Украине Оливье также успел поиграть за «Ворсклу».

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Оливье Тилль Прогрес Нидеркорн ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: RTL Luxembourg
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