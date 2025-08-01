Другие новости01 августа 2025, 15:38 |
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Известный экс-игрок Ворсклы и ЛНЗ перешел в клуб из Люксембурга
Оливье Тилль будет выступать за «Прогрес» из Нидеркорна
01 августа 2025, 15:38 |
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28-летний атакующий полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль вернулся на родину и подписал контракт с клубом «Прогрес» из Нидеркорна.
В «Прогрес» Тилль перешел на правах свободного агента, заключив трехлетнее трудовое соглашение.
В конце июня Тилль завершил сотрудничество с черкасским ЛНЗ.
Ранее в Украине Оливье также успел поиграть за «Ворсклу».
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