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  4. Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 августа 2025, 15:23 |
361
0

Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

01 августа 2025, 15:23 |
361
0
Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Дании Клары Таусон (WTA 19). Поединок состоится первым запуском на Rogers. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Евы Лис, либо против Иги Свентек.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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