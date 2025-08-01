Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Дании Клары Таусон (WTA 19). Поединок состоится первым запуском на Rogers. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Евы Лис, либо против Иги Свентек.

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