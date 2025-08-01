Месси является мировым рекордсменом по количеству результативных действий
Насколько отстает от аргентинца Криштиану Роналду?
Как мы сообщали ранее, в матче Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Атлас» со счетом 2:1.
Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.
Теперь на счету аргентинца 1262 результативных действия в карьере.
Лионель Месси является абсолютным мировым рекордсменом по этому показателю. Ближайший преследователь — Криштиану Роналду, в активе которого 1195 результативных действий.
Топ-5 игроков по количеству результативных действий
- 1262 – Лионель Месси (Аргентина)
- 1195 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 1116 – Пеле (Бразилия)
- 1068 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 881 – Луис Суарес (Уругвай)
📊 Most G/A in football history:— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 1, 2025
🇦🇷 Messi – 1262
🇵🇹 Ronaldo – 1195
🇧🇷 Pele – 1116
🇭🇺 Puskas – 1068
🇺🇾 Luis Suárez – 881
Wow! 😮 pic.twitter.com/qV90bZ4L1j
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