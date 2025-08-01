Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси является мировым рекордсменом по количеству результативных действий
Major League Soccer
01 августа 2025, 13:07 |
428
0

Месси является мировым рекордсменом по количеству результативных действий

Насколько отстает от аргентинца Криштиану Роналду?

01 августа 2025, 13:07 |
428
0
Месси является мировым рекордсменом по количеству результативных действий
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Как мы сообщали ранее, в матче Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Атлас» со счетом 2:1.

Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.

Теперь на счету аргентинца 1262 результативных действия в карьере.

Лионель Месси является абсолютным мировым рекордсменом по этому показателю. Ближайший преследователь — Криштиану Роналду, в активе которого 1195 результативных действий.

Топ-5 игроков по количеству результативных действий

  1. 1262 – Лионель Месси (Аргентина)
  2. 1195 – Криштиану Роналду (Португалия)
  3. 1116 – Пеле (Бразилия)
  4. 1068 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  5. 881 – Луис Суарес (Уругвай)
По теме:
Месси и Роналду возглавляют интересный рейтинг бомбардиров
Месси определился, в каком клубе будет играть до 2028 года
Сам себе конкурент. Месси возглавил 9 из топ-10 мест в интересном рейтинге
Атлас Лионель Месси статистика Интер Майами Криштиану Роналду рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сыграли лучшие игры за два года». Реакция фанов на победу Шахтера
Футбол | 01 августа 2025, 13:34 0
«Сыграли лучшие игры за два года». Реакция фанов на победу Шахтера
«Сыграли лучшие игры за два года». Реакция фанов на победу Шахтера

Команда Арды Турана выбила «Бешикташ» из Лиги Европы

Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Бокс | 01 августа 2025, 05:14 0
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил

Александр считает, что у Дюбуа большое будущее

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01.08.2025, 08:07
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Бокс | 01.08.2025, 09:49
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Футбол | 01.08.2025, 06:59
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
30.07.2025, 11:13 11
Футбол
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 46
Футбол
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 8
Футбол
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем