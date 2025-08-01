Месси является мировым рекордсменом по количеству результативных действий

Как мы сообщали ранее, в матче Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Атлас» со счетом 2:1.

Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.

Теперь на счету аргентинца 1262 результативных действия в карьере.

Лионель Месси является абсолютным мировым рекордсменом по этому показателю. Ближайший преследователь — Криштиану Роналду, в активе которого 1195 результативных действий.

Топ-5 игроков по количеству результативных действий

1262 – Лионель Месси (Аргентина) 1195 – Криштиану Роналду (Португалия) 1116 – Пеле (Бразилия) 1068 – Ференц Пушкаш (Венгрия) 881 – Луис Суарес (Уругвай)